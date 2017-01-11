У Николаева взорвалось колесо, но наши все равно выиграли!

И это, все-таки, случилось! После восьмого этапа «Дакара» в генеральной классификации ралли-рейда среди грузовиков сменился лидер. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» обошел голландца Герарда де Роя и возглавил общий зачет.

Кстати, накануне старта этапа некоторые эксперты предсказывали, что он пройдет спокойно все же продолжительность спецучастка сократили до 171 км, и можно было предположить, что на таком коротком отрезке ведущим пилотам хватит опыта, чтобы избежать ошибок. Но никакой опыт не компенсирует невезение. Вчерашний лидер Герард де Рой был вынужден менять колесо, потерял на этой процедуре почти 7 минут и в итоге финишировал лишь с девятым временем. Одного колеса хватило для того, чтобы преимущество в 2 с лишним минуты превратилось в отставание в те же 2 с лишним минуты! Де Рою остается только завидовать своему соотечественнику Мартину ван ден Бринку на Renault, который выиграл этап. Кстати, это тот самый ван дер Бринк, с которым на третьем этапе случилась беда — он потерял тогда 13 часов из-за проблем с двигателем капотного Renault Sherpa и оказался в самом хвосте общего зачета. Другой бы махнул рукой, но ван дер Бринк собрался с духом и даже этапы выигрывает. Вторым пришел аргентинец Федерико Виллагра (Iveco), который уступил лидеру всего 17 секунд. Зато третье и четвертое места остались за гонщиками «КАМАЗ-мастер»: третья позиция — за экипажем Э. Николаев-Е. Яковлев-В. Рыбаков (+00:00:42), четвертая — за экипажем Д. Сотников, Р. Ахмадеев, И. Леонов (+00:02:42). Причем, финиш Николаева был драматичным: на горном участке сильно нагрелись тормоза, и они в свою очередь нагрели шины КАМАЗа. Как только машина остановилась после пересечения линии финиша, раздался мощный взрыв — взорвалось заднее правое колесо. К счастью для наших гонщиков, это случилось не во время гонки — как у де Роя.

Теперь в лидерах сразу два синих грузовика с логотипами ВТБ на бортах: не только машина Сотникова лидирует в общем зачете, но и вторую строчку оккупировал экипаж Николаева (общее отставание — 1 минута 46 секунд). Де Рой — третий (отставание 2 минуты 20 секунд). Остальные экипажи проигрывают в общем зачете 29 минут и более. Увы, но в их числе и остальные КАМАЗы: машина Айрата Мардеева застряла в песке на выходе из одного из многочисленных русел: мягкий, рыхлый и мокрый песок в этом месте поймал много авто и грузовиков, в том числе и Ханса Стейси (MAN). На помощь Мардееву пришел экипаж Антона Шибалова. Он остановился вытаскивать машину сокомандника. Порвали все буксирные фалы, с большим трудом вытащили застрявший грузовик, но потеряли много времени. Во время этой непростой операции в очередной раз порвался фал и прилетел в заднюю часть грузовика Антона и разбил аккумуляторы. Доезжать до финиша пришлось уже на одном генераторе.

Приятная новость — очередной успех Сергея Карякина. На этапе он занял второе место среди квадроциклов, отстав от чилийца Игнасио Касале на 5 минут 39 секунд, но в общем зачете отрыв Карякина от преследователей только вырос.

Из россиян гонку также продолжают Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова (мотоциклы), Сергей Шихотаров (автомобили) и Рафиль Маганов (UTV).

Будущее пока не определено: девятый этап отменен из-за обширного оползня, сошедшего с гор после длительной грозы. Оползень сошел в 160 км от города Сальта, нанес ущерб деревне Волкан и перекрыл дорогу к месту старта 9-го этапа. В официальных сообщениях местной администрации сообщается о двух погибших и более 1000 эвакуированных.