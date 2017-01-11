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11 января 2017, 11:54 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Лёб: Прокол колеса помешал увеличить отрыв от соперников

Пилот «Пежо» Себастьен Лёб прокомментировал свою победу на восьмом этапе «Дакара-2017» в зачёте внедорожников.

«Я чувствую себя хорошо. Конечно, сегодня я очень старался, потому что это был один из тех этапов, которые мне нравятся, этап с быстрыми дорогами. Завтра нас ждёт более пустынный этап с дюнами. Я хотел попытаться увеличить отрыв сегодня, однако на последней части этапа у меня случился прокол, так что я потерял несколько минут на замене колеса. Но всё в порядке, я всё равно показал лучший результат.

На данный момент мы боремся со Стефаном Петеранселем, но я думаю, что следующие два дня будут очень тяжёлыми, и всякое может случиться. Мы будем продолжать стараться ехать хорошо, а там будет видно», — приводит слова Лёба официальный сайт «Дакара».
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