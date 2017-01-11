Лёб: Прокол колеса помешал увеличить отрыв от соперников

«Я чувствую себя хорошо. Конечно, сегодня я очень старался, потому что это был один из тех этапов, которые мне нравятся, этап с быстрыми дорогами. Завтра нас ждёт более пустынный этап с дюнами. Я хотел попытаться увеличить отрыв сегодня, однако на последней части этапа у меня случился прокол, так что я потерял несколько минут на замене колеса. Но всё в порядке, я всё равно показал лучший результат.



На данный момент мы боремся со Стефаном Петеранселем, но я думаю, что следующие два дня будут очень тяжёлыми, и всякое может случиться. Мы будем продолжать стараться ехать хорошо, а там будет видно», — приводит слова Лёба официальный сайт «Дакара».