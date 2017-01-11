Белорусский экипаж Александра Василевского занимает седьмое место в общем зачете «Дакара-2017»

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Восьмой этап между городами Уюни и Сальта пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко завершили десятыми, преодолев спецучасток за 2 часа 4 мин. 37 сек. При этом гонщикам понадобилось время на замену колеса. Победителем этапа стал Мартин ван ден Бринк на Renault — 1 час 55 мин. 20 сек. Высокое шестое место занял другой белорус Сергей Вязович, отстав от победителя всего на 5 мин. Третий мазовский экипаж Алексея Вишневского восьмой этап провел не столь удачно, из-за проблем с топливной системой финишировав на 28-й позиции.

В общем зачете грузовиков на «Дакаре-2017» борьба за место в тройке сильнейших идет на минуты. На прошедшем этапе девятый результат показал прежний лидер генеральной квалификации Жерар де Рой из Нидерландов на Ivесо. Голландец в итоге переместился на третье место в общем зачете, уступая всего 2 минуты захватившему лидерство россиянину Дмитрию Сотникову из команды «КАМАЗ-мастер».

Лучшим из белорусов является Александр Василевский, занимающий седьмое место, уступая лидеру 1 час 42 мин. Сергей Вязович находится на 16-й позиции, Алексей Вишневский разместился на 20-м месте.

«Довольны своими результатами. Александр Василевский уверенно вошел в первую десятку, и теперь наша задача сохранить и, по возможности, улучшить его позицию. К сожалению, организаторы отменяют этапы и сокращают спецучастки. С одной стороны, это вопросы безопасности, которые превыше всего, с другой, — все готовились к серьезным испытаниям и спартанским условиям. Если появится возможность, мы будем всеми силами сокращать отставание от лидеров», — рассказал пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Девятый этап «Дакара», который должен был пройти между аргентинскими городами Сальта и Чилесито, отменен организаторами из соображений безопасности. Проливные дожди привели к серьезным оползням, которые уже помешали командам добраться до лагеря в Сальте. На дороге, ведущей в город, обвалилась горная порода, в результате чего принято решение искать объездные пути.