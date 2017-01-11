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11 января 2017, 7:44 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Грузовики «КАМАЗ-мастер» выберут альтернативный путь для объезда оползня на «Дакаре»

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что по договоренности с организаторами ралли-рейда «Дакар"-2017 автомобили команды выберут другой альтернативный объездной путь, чтобы добраться до аргентинской Сальты.

Ранее стало известно, что организаторы отменили проведение девятого этапа ралли «в связи с мощными оползнями, которые были вызваны ливневыми дождями и грозами». Девятый этап со спецучастком протяженностью в 406 километров должен был пройти в среду между аргентинскими городами Сальта и Чилесито.

«Руководитель команды “КАМАЗ-мастер” Владимир Чагин по телефону сообщил, что по договоренности с организаторами автомобили команды выберут другой альтернативный объездной путь, чтобы добраться до Сальты. Тяжелые внедорожные грузовики технической поддержки команды будут страховать остальные транспортные средства “КАМАЗ-мастер” при движении по этому маршруту», — говорится в пресс-релизе российской команды.

Как уточняется, из-за оползня примерно на 160-м километре была размыта дорога, ведущая в Сальту, за 40 километров до которой был организован дополнительный бивуак. Большинство участников на внедорожных автомобилях, мотоциклах и квадроциклах могут добраться до него по альтернативному маршруту через Сан Антонио де лос Кобрес, проехав дополнительно около 200 километров. Грузовые автомобили не допущены к проезду по этому объездному маршруту.

Ранее организаторы ралли-рейда отменяли шестой этап в Боливии из-за погодных условий и корректировали маршрут в дальнейшем. «Дакар"-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине. Ралли-рейд завершится в субботу, 14 января, в Буэнос-Айресе.
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