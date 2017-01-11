Грузовики «КАМАЗ-мастер» выберут альтернативный путь для объезда оползня на «Дакаре»

Ранее стало известно, что организаторы отменили проведение девятого этапа ралли «в связи с мощными оползнями, которые были вызваны ливневыми дождями и грозами». Девятый этап со спецучастком протяженностью в 406 километров должен был пройти в среду между аргентинскими городами Сальта и Чилесито.

«Руководитель команды “КАМАЗ-мастер” Владимир Чагин по телефону сообщил, что по договоренности с организаторами автомобили команды выберут другой альтернативный объездной путь, чтобы добраться до Сальты. Тяжелые внедорожные грузовики технической поддержки команды будут страховать остальные транспортные средства “КАМАЗ-мастер” при движении по этому маршруту», — говорится в пресс-релизе российской команды.

Как уточняется, из-за оползня примерно на 160-м километре была размыта дорога, ведущая в Сальту, за 40 километров до которой был организован дополнительный бивуак. Большинство участников на внедорожных автомобилях, мотоциклах и квадроциклах могут добраться до него по альтернативному маршруту через Сан Антонио де лос Кобрес, проехав дополнительно около 200 километров. Грузовые автомобили не допущены к проезду по этому объездному маршруту.