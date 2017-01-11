Грузовики «КАМАЗ-мастер» выберут альтернативный путь для объезда оползня на «Дакаре»
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что по договоренности с организаторами ралли-рейда «Дакар"-2017 автомобили команды выберут другой альтернативный объездной путь, чтобы добраться до аргентинской Сальты.
Ранее стало известно, что организаторы отменили проведение девятого этапа ралли «в связи с мощными оползнями, которые были вызваны ливневыми дождями и грозами». Девятый этап со спецучастком протяженностью в 406 километров должен был пройти в среду между аргентинскими городами Сальта и Чилесито.
«Руководитель команды “КАМАЗ-мастер” Владимир Чагин по телефону сообщил, что по договоренности с организаторами автомобили команды выберут другой альтернативный объездной путь, чтобы добраться до Сальты. Тяжелые внедорожные грузовики технической поддержки команды будут страховать остальные транспортные средства “КАМАЗ-мастер” при движении по этому маршруту», — говорится в
Как уточняется,
Ранее организаторы
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