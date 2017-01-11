Девятый этап «Дакара"-2017 отменен из-за «гигантского оползня»

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Девятый этап со спецучастком протяженностью в 406 километров должен был пройти между аргентинскими городами Сальта и Чилесито. Этап был отменен «в связи с мощными оползнями, которые были вызваны ливневыми дождями и грозами».

Ранее организаторы ралли-рейда отменяли шестой этап в Боливии из-за погодных условий и корректировали маршрут в дальнейшем.