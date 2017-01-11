Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28384785/
11 января 2017, 7:40 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Девятый этап «Дакара"-2017 отменен из-за «гигантского оползня»

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Девятый этап ралли-рейда «Дакар"-2017, который должен был пройти в среду, отменен из-за «гигантского оползня», сообщает AFP со ссылкой на организаторов гонки.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Девятый этап <nobr>ралли-рейда</nobr> Дакар'-2017 который должен был пройти в среду отменен <nobr>из-за </nobr>гигантского оползня сообщает AFP со ссылкой на организаторов гонки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Девятый этап со спецучастком протяженностью в 406 километров должен был пройти между аргентинскими городами Сальта и Чилесито. Этап был отменен «в связи с мощными оползнями, которые были вызваны ливневыми дождями и грозами».

Ранее организаторы ралли-рейда отменяли шестой этап в Боливии из-за погодных условий и корректировали маршрут в дальнейшем.

«Дакар"-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине. Ралли-рейд завершится в субботу, 14 января, в Буэнос-Айресе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Грузовики «КАМАЗ-мастер» выберут альтернативный путь для объезда оползня на «Дакаре»

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что по договоренности с организаторами ралли-рейда «Дакар"-2017 автомобили команды выберут другой альтернативный объездной путь, чтобы добраться до аргентинской Сальты.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года