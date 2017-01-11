Лёб выиграл восьмой этап «Дакара» среди внедорожников и вышел в лидеры зачёта

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды «КамАЗ-мастер» занял четвертое место на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» и вышел в лидеры в зачете грузовиков. Спецучасток длиной 171 км экипаж преодолел за 1 час 58 минут 2 секунды.