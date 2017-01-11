Лёб выиграл восьмой этап «Дакара» среди внедорожников и вышел в лидеры зачёта
Себастьен Лёб выиграл восьмой этап
ралли-марафона «Дакар-2017» среди внедорожников. Второе время показал Стефан Петерансель, третий — Сириль Депре.
«Дакар». Внедорожники. Седьмой этап
1. Себастьен Лёб («Пежо») 4:11:02
2. Стефан Петерансель («Пежо») +3:35
3. Сириль Депре («Пежо») +5:13
4. Микко Хирвонен («Мини») +8:14
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +11:57
«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт
1. Себастьен Лёб («Пежо») 20:10:05
2. Стефан Петерансель («Пежо») +1:38
3. Сириль Депре («Пежо») +17:17
4. Нани Рома («Тойота») +23:36
5. Микко Хирвонен («Мини») +53:41.
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