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11 января 2017, 0:12 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Лёб выиграл восьмой этап «Дакара» среди внедорожников и вышел в лидеры зачёта

Себастьен Лёб выиграл восьмой этап ралли-марафона «Дакар-2017» среди внедорожников. Второе время показал Стефан Петерансель, третий — Сириль Депре.

«Дакар». Внедорожники. Седьмой этап
1. Себастьен Лёб («Пежо») 4:11:02
2. Стефан Петерансель («Пежо») +3:35
3. Сириль Депре («Пежо») +5:13
4. Микко Хирвонен («Мини») +8:14
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +11:57

«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт
1. Себастьен Лёб («Пежо») 20:10:05
2. Стефан Петерансель («Пежо») +1:38
3. Сириль Депре («Пежо») +17:17
4. Нани Рома («Тойота») +23:36
5. Микко Хирвонен («Мини») +53:41.
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Новости Автоспорта

Экипаж Сотникова вышел в лидеры общего зачета ралли «Дакар» в классе грузовиков

Экипаж Сотникова вышел в лидеры общего зачета ралли «Дакар» в классе грузовиков

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды «КамАЗ-мастер» занял четвертое место на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» и вышел в лидеры в зачете грузовиков. Спецучасток длиной 171 км экипаж преодолел за 1 час 58 минут 2 секунды.
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