Экипаж Каргинова победил на 8-м этапе ралли-рейда Africa Eco Race в зачете грузовиков

Во вторник Каргинов проехал дистанцию восьмого этапа за 4 часа 2 минуты 10 секунд. Вторым стал другой экипаж «КАМАЗ-мастер» Сергея Куприянова (4:14.17), третьим — чех Ярослав Вальтр (4:16.21) на Tatra.

В общем зачете лидирует Каргинов (26:55.27), вторым идет Вальтр (28:52.09), третьим — Куприянов (29:54.31).

В зачете автомобилей на восьмом этапе первыми стали французы Матье Серрадори/Фабьен Луркуин (3:54.17) (LCR 30). Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова на Mini показал 8-е время — 4:16.49. В общем зачете лидируют Васильев и Жильцов — 25:14.18. Второе место занимают французы Паскаль Томассе/Паскаль Ларроке (Optimus MD) (+1 час 34 минуты 42 секунды).

У мотоциклистов на восьмом этапе победил норвежец Пол Андерс Уллевалсетер на KTM — 4:47.46. Россиянин Александр Максимов (Yamaha) показал седьмое время — 5:44.48. В генеральной классификации лидирует южноафриканец Гев Тедди Селла (KTM) — 30:36.56. Максимов занимает седьмое место — 38:01.05.