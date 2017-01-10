Экипаж Сотникова вышел в лидеры общего зачета ралли «Дакар» в классе грузовиков

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Победу одержал голландец Мартин ван ден Бринк на «Рено», преодолевший дистанцию за 1 час 55 минут 20 секунд, второе место занял аргентинец Федерико Вильягра на «Ивеко», отставший от победителя на 17 секунд. Третьим финишировал другой россиянин Эдуард Николаев, представляющий «КамАЗ- мастер» (+0,42).

В общем зачете грузовиков на первое место вышел экипаж Сотникова — 17:52.20. Вторым идет экипаж Николаева (+1.46), третьим — голландца Жерара де Роя на «Ивеко» (+2.20).