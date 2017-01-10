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10 января 2017, 21:17 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Экипаж Сотникова вышел в лидеры общего зачета ралли «Дакар» в классе грузовиков

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды «КамАЗ-мастер» занял четвертое место на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» и вышел в лидеры в зачете грузовиков. Спецучасток длиной 171 км экипаж преодолел за 1 час 58 минут 2 секунды.

На восьмом этапе <nobr>ралли-марафона</nobr> россиянин занял четвертое место. Увеличить
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Победу одержал голландец Мартин ван ден Бринк на «Рено», преодолевший дистанцию за 1 час 55 минут 20 секунд, второе место занял аргентинец Федерико Вильягра на «Ивеко», отставший от победителя на 17 секунд. Третьим финишировал другой россиянин Эдуард Николаев, представляющий «КамАЗ- мастер» (+0,42).

В общем зачете грузовиков на первое место вышел экипаж Сотникова — 17:52.20. Вторым идет экипаж Николаева (+1.46), третьим — голландца Жерара де Роя на «Ивеко» (+2.20).

В нынешнем году «Дакар» проходит по территориям Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.
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