Экипаж Сотникова вышел в лидеры общего зачета ралли «Дакар» в классе грузовиков
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды «КамАЗ-мастер» занял четвертое место на восьмом этапе
ралли-марафона «Дакар» и вышел в лидеры в зачете грузовиков. Спецучасток длиной 171 км экипаж преодолел за 1 час 58 минут 2 секунды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победу одержал голландец Мартин ван ден Бринк на «Рено», преодолевший дистанцию за 1 час 55 минут 20 секунд, второе место занял аргентинец Федерико Вильягра на «Ивеко», отставший от победителя на 17 секунд. Третьим финишировал другой россиянин Эдуард Николаев, представляющий «КамАЗ- мастер» (+0,42).
В общем зачете грузовиков на первое место вышел экипаж Сотникова — 17:52.20. Вторым идет экипаж Николаева (+1.46), третьим — голландца Жерара де Роя на «Ивеко» (+2.20).
В нынешнем году «Дакар» проходит по территориям Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter