Лукьянюк выступит на Ралли Швеции в классе WRC2

«Всё решилось в последний момент, еле успели подать заявку — сайт ФИА тот ещё квест. В плане у нас пока только одна гонка. Условия похожи на прошлый год, когда с самого начала года программы у нас не было. На данный момент поддержка выезда оказана проектом “ЭЛЕМЕНТЫ.ру”, и мы поедем на этап чемпионата мира в Швецию с нашей командой, с которой выиграли в прошлом году 49 спецучастков на этапах чемпионата Европы в 2016 году. Поедем на известной и хорошо нам знакомой Ford Fiesta R5. С одной стороны, здорово, что едем на чемпионат мира, но это новый уровень ответственности и сложности, так что нет большой эйфории, а есть осознание, что есть много работы. Для начала нужна поддержка моральная, любая другая — для продолжения», — рассказал Лукьянюк на своём официальном сайте.



Ралли Швеции WRC пройдёт с 10 по 12 февраля.