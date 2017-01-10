Второе время в общем зачёте и первое среди грузовиков показал Андрей Каргинов, выступающий за «КАМАЗ-мастер», третий — Патрик Сирейджол.



Africa Eco Race. Восьмой этап

1. Матьё Серрадори (LCR) 3:54:17

2. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +7:53

3. Патрик Сирейджол (LCR) +8:33

4. Паскаль Томас (Optimus) +9:43

5. Гийом Гомес (Optymus) +11:09.

…

9. (Грузовики — 2) Сергей Куприянов (KAMAZ) +20:00

11. Владимир Васильев (Mini) +22:32

12. Виктор Хорошевцев (BMW) +26:01.



Общий зачёт

1. Владимир Васильев (Mini) 25:14:18

2. Паскаль Томас (Optimus) +1:34:42

3. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +1:41:09

4. Доминик Усьё (Optymus) +2:03:22

5. Мирослав Заплетал (Hummer) +2:16:39

…

7. Виктор Хорошевцев (BMW) +2:50:08

12. (Грузовики — 2) Сергей Куприянов (KAMAZ) +4:40:13.