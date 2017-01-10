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10 января 2017, 18:25 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Серрадори выиграл восьмой этап Africa Race, Каргинов — второй

Матьё Серрадори стал победителем восьмого этапа ралли-рейда Africa Eco Race.

Второе время в общем зачёте и первое среди грузовиков показал Андрей Каргинов, выступающий за «КАМАЗ-мастер», третий — Патрик Сирейджол.

Africa Eco Race. Восьмой этап
1. Матьё Серрадори (LCR) 3:54:17
2. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +7:53
3. Патрик Сирейджол (LCR) +8:33
4. Паскаль Томас (Optimus) +9:43
5. Гийом Гомес (Optymus) +11:09.

9. (Грузовики — 2) Сергей Куприянов (KAMAZ) +20:00
11. Владимир Васильев (Mini) +22:32
12. Виктор Хорошевцев (BMW) +26:01.

Общий зачёт
1. Владимир Васильев (Mini) 25:14:18
2. Паскаль Томас (Optimus) +1:34:42
3. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +1:41:09
4. Доминик Усьё (Optymus) +2:03:22
5. Мирослав Заплетал (Hummer) +2:16:39

7. Виктор Хорошевцев (BMW) +2:50:08
12. (Грузовики — 2) Сергей Куприянов (KAMAZ) +4:40:13.
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