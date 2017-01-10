«КАМАЗ-мастер» принял участие в «Манекен Челлендж»
Российская команда «КАМАЗ-мастер», выступающая на
ралли-марафоне «Дакар-2017», приняла участие в мировом флешмобе «Манекен Челлендж» (Mannequin Challenge).
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Суть данного флешмоба заключается в создании эффекта остановки времени. Соответствующий видеоролик команда представила на своём официальном канале в Youtube.
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