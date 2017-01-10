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https://sport.mail.ru/news/autosport/28377505/
10 января 2017, 13:42 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«КАМАЗ-мастер» принял участие в «Манекен Челлендж»

Российская команда «КАМАЗ-мастер», выступающая на ралли-марафоне «Дакар-2017», приняла участие в мировом флешмобе «Манекен Челлендж» (Mannequin Challenge).

Российская команда <span class=error>КАМАЗ</span>-мастер выступающая на <nobr>ралли-марафоне</nobr> Дакар-2017 приняла участие в мировом <span class=error>флешмобе</span> Манекен Челлендж (Mannequin Challenge). Увеличить
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Суть данного флешмоба заключается в создании эффекта остановки времени. Соответствующий видеоролик команда представила на своём официальном канале в Youtube.
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