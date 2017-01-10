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10 января 2017, 12:42 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Восьмой СУ «Дакара» для грузовиков будет сокращён почти в три раза

Организаторы «Дакара-2017» приняли решение сократить восьмой спецучасток для грузовиков почти в три раза.

Как и предыдущие этапы, восьмой будет сокращён из-за плохой погоды.

«На вечернем брифинге была озвучена информация, что завтрашняя часть марафонского этапа для участников грузового зачёта будет сокращена. На маршруте от Уюни до Сальты будет отрезана его аргентинская часть, и вместо изначально запланированных 490 километров «тяжёлому зачёту» предстоит проехать всего лишь 174 километра. Причина неоригинальна. Уже сейчас понятно: непогода станет главным воспоминанием «Дакара-2017», — сообщается в пресс-релизе «КАМАЗ-мастера».
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