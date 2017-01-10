Восьмой СУ «Дакара» для грузовиков будет сокращён почти в три раза
Организаторы «Дакара-2017» приняли решение сократить восьмой спецучасток для грузовиков почти в три раза.
Как и предыдущие этапы, восьмой будет сокращён
«На вечернем брифинге была озвучена информация, что завтрашняя часть марафонского этапа для участников грузового зачёта будет сокращена. На маршруте от Уюни до Сальты будет отрезана его аргентинская часть, и вместо изначально запланированных 490 километров «тяжёлому зачёту» предстоит проехать всего лишь 174 километра. Причина неоригинальна. Уже сейчас понятно: непогода станет главным воспоминанием «Дакара-2017», — сообщается в
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