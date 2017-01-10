«КАМАЗ-мастер» на седьмом СУ «Дакара-2017»
«КАМАЗ-мастер» на своём официальном канале в Youtube опубликовал видеоотчёт о седьмом спецучастке
ралли-марафона «Дакар-2017», победу на котором в зачёте грузовиков одержал пилот российской команды Дмитрий Сотников.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Другие пилоты «КАМАз-мастера» Эдуард Николаев, Айрат Мардеев и Антон Шибалов показали седьмой, восьмой и девятый результаты соответственно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter