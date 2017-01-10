Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28376265/
10 января 2017, 12:09 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«КАМАЗ-мастер» на седьмом СУ «Дакара-2017»

«КАМАЗ-мастер» на своём официальном канале в Youtube опубликовал видеоотчёт о седьмом спецучастке ралли-марафона «Дакар-2017», победу на котором в зачёте грузовиков одержал пилот российской команды Дмитрий Сотников.

<span class=error>КАМАЗ</span>-мастер на своём официальном канале в Youtube опубликовал <span class=error>видеоотчёт</span> о седьмом <span class=error>спецучастке</span> <nobr>ралли-марафона</nobr> Дакар-2017 победу на котором в зачёте грузовиков одержал пилот российской команды Дмитрий Сотников. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Другие пилоты «КАМАз-мастера» Эдуард Николаев, Айрат Мардеев и Антон Шибалов показали седьмой, восьмой и девятый результаты соответственно.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России