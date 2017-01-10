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https://sport.mail.ru/news/autosport/28375325/
10 января 2017, 11:17 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Кирпилев: Угодили в песчаную ловушку и думали, что уже не выберемся

Гонщик АСК «Вираж» Максим Кирпилев рассказал о сложностях седьмого этапа ралли-марафона «Африка Рейс».

На нём экипаж Кирпилева финишировал 33-м в общем зачёте и 24-м в своей категории.

«Этап очень сложный — таких коварных песков в Мавритании мы ещё не видели! Без приключений мы в этом году не обходимся. Хорошо начали этап, двигались в отличном темпе, но, подъехав к первым дюнам, которых было всего-то 8 км, увидели как минимум 9−10 стоящих в песках участников. Проехать по треку между ними было невозможно, так что мы решили объехать, и в итоге оказались в гораздо более сложных дюнах. У нас было несколько подсадок — приходилось копать, иначе было не выбраться. Песок сверху очень мягкий, прямо по колено проваливаешься, а ниже мокрый и вязкий.

Потом мы угодили в очень неприятную песчаную ловушку, из которой, думали, уже не выберемся, и никого из участников не появлялось, так как мы были уже вне трека, указанного в легенде. К счастью, итальянцы на “Тойота Прадо” поехали по нашим следам, помогли нам, и потом мы им, и так — пока не выбрались из песков. Дальше прошли всю дистанцию без проблем и на финише успели уложиться в норму времени. Так что гонка продолжается, но испытания каждый день всё более серьёзные!» — рассказал Кирпилев.
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