Восьмой этап ралли «Дакар» сокращен из-за погодных условий
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Восьмой этап
ралли-марафона «Дакар» 2017 года сокращен из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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Видимо, что-то случилось...
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Изначально протяженность этапа от Уюни до Сальты должна была составить 892 км, из которых 492 км приходилась на спецучасток, однако вышедшая из берегов
Гонщики доедут до 174-го километра спецучастка, после чего грузовики прекратят соревнования, а остальных участников ждет 72-километровая зона нейтрализации, после чего гонка для них начнется вновь по запланированному ранее маршруту.
Ранее
«Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в
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