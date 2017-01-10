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10 января 2017, 11:03 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Восьмой этап ралли «Дакар» сокращен из-за погодных условий

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Восьмой этап ралли-марафона «Дакар» 2017 года сокращен из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Гонщики доедут до 174-го километра спецучастка после чего грузовики прекратят соревнования а остальных участников ждет 72-километровая зона нейтрализации. Увеличить
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Изначально протяженность этапа от Уюни до Сальты должна была составить 892 км, из которых 492 км приходилась на спецучасток, однако вышедшая из берегов из-за проливных дождей река внесла коррективы в маршрут гонки.

Гонщики доедут до 174-го километра спецучастка, после чего грузовики прекратят соревнования, а остальных участников ждет 72-километровая зона нейтрализации, после чего гонка для них начнется вновь по запланированному ранее маршруту.

Ранее из-за дождей были сокращены пятый и седьмой этапы, а шестой был отменен.

«Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.
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