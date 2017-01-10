Белорусы вошли в топ-5 на марафонском этапе «Дакара»
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича завершил седьмой этап
ралли-рейда «Дакар-2017» на пятом месте и немного сократил отставание от первой десятки в общем зачете. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».
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Седьмой этап оказался опасным
МАЗ Сергея Вязовича потратил на прохождение спецучастка 1 ч. 47 мин. Белорус уступил победителю заезда — гонщику команды «КамАЗ-мастер» Дмитрию Сотникову — 5 мин. Впереди МАЗа Сергея Вязовича оказались также три грузовика Iveco, в том числе голландец Жерар де Рой, лидирующий в гонке по сумме семи этапов.
В общем зачете Сергей Вязович поднялся на 16-е место. Лидером гонки остается Жерар де Рой, которому белорусский экипаж уступает 3 ч. 25 мин. Второе место занимает Дмитрий Сотников («КамАЗ-мастер»), третье — Эдуард Николаев («КамАЗ-мастер»).
Экипаж под управлением Алексея Вишневского финишировал на седьмом этапе на 16-й позиции. Его время — 1 ч. 57 мин., а разница с лучшим результатом — 16 мин. В генеральной классификации экипаж сохраняет 20-е место, проигрывая «летучему голландцу» Жерару де Рою 4 ч. 47 мин.
МАЗ Александра Василевского
«Немного расстроены тем, что спецучасток сократили, поскольку стараемся использовать любую возможность, чтобы повысить свои позиции. Спецучасток прошли уверенно, однако без необходимости старались не рисковать — ливни размыли большую часть трассы. К сожалению, Александр Василевский проколол колесо, которое пришлось экстренно менять, поэтому он финишировал не в первой десятке», — подчеркнули в «МАЗ-СПОРТавто».
Восьмой этап приведет гонщиков в аргентинский город Сальта. Протяженность спецучастка должна составить 492 км, однако организаторы могут внести изменения в маршрут. Предполагается, что экипажи столкнутся с серьезными препятствиями в виде песчаных дюн.
Команда Минского автозавода «МАЗ-СПОРТавто» участвует в престижной гонке уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает
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