Белорусы вошли в топ-5 на марафонском этапе «Дакара»

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Седьмой этап оказался опасным из-за проливных дождей, которые обрушились на Боливию, организаторы почти вдвое сократили спецучасток — до 161 км. Часть маршрута прошла по трассе шестого отрезка гонки, который ранее отменили из соображений безопасности.

МАЗ Сергея Вязовича потратил на прохождение спецучастка 1 ч. 47 мин. Белорус уступил победителю заезда — гонщику команды «КамАЗ-мастер» Дмитрию Сотникову — 5 мин. Впереди МАЗа Сергея Вязовича оказались также три грузовика Iveco, в том числе голландец Жерар де Рой, лидирующий в гонке по сумме семи этапов.

В общем зачете Сергей Вязович поднялся на 16-е место. Лидером гонки остается Жерар де Рой, которому белорусский экипаж уступает 3 ч. 25 мин. Второе место занимает Дмитрий Сотников («КамАЗ-мастер»), третье — Эдуард Николаев («КамАЗ-мастер»).

Экипаж под управлением Алексея Вишневского финишировал на седьмом этапе на 16-й позиции. Его время — 1 ч. 57 мин., а разница с лучшим результатом — 16 мин. В генеральной классификации экипаж сохраняет 20-е место, проигрывая «летучему голландцу» Жерару де Рою 4 ч. 47 мин.

МАЗ Александра Василевского из-за прокола колеса финишировал менее удачно — он занял 20-ю позицию, пройдя спецучасток за 2 ч. 10 мин. и уступив победителю заезда 29 мин. В турнирной таблице белорусский экипаж занимает 11-е место и отстает от лидера гонки на 1 ч. 38 мин.

«Немного расстроены тем, что спецучасток сократили, поскольку стараемся использовать любую возможность, чтобы повысить свои позиции. Спецучасток прошли уверенно, однако без необходимости старались не рисковать — ливни размыли большую часть трассы. К сожалению, Александр Василевский проколол колесо, которое пришлось экстренно менять, поэтому он финишировал не в первой десятке», — подчеркнули в «МАЗ-СПОРТавто».

Восьмой этап приведет гонщиков в аргентинский город Сальта. Протяженность спецучастка должна составить 492 км, однако организаторы могут внести изменения в маршрут. Предполагается, что экипажи столкнутся с серьезными препятствиями в виде песчаных дюн.