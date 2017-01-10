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10 января 2017, 10:55 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Белорусы вошли в топ-5 на марафонском этапе «Дакара»

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича завершил седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2017» на пятом месте и немного сократил отставание от первой десятки в общем зачете. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

<span class=error>МАЗ</span> Сергея <span class=error>Вязовича</span> потратил на прохождение <span class=error>спецучастка</span> 1 ч. 47 мин. Белорус уступил победителю заезда — гонщику команды <span class=error>КамАЗ</span>-мастер Дмитрию <span class=error>Сотникову</span> — 5 мин. Увеличить
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Седьмой этап оказался опасным из-за проливных дождей, которые обрушились на Боливию, организаторы почти вдвое сократили спецучасток — до 161 км. Часть маршрута прошла по трассе шестого отрезка гонки, который ранее отменили из соображений безопасности.

МАЗ Сергея Вязовича потратил на прохождение спецучастка 1 ч. 47 мин. Белорус уступил победителю заезда — гонщику команды «КамАЗ-мастер» Дмитрию Сотникову — 5 мин. Впереди МАЗа Сергея Вязовича оказались также три грузовика Iveco, в том числе голландец Жерар де Рой, лидирующий в гонке по сумме семи этапов.

В общем зачете Сергей Вязович поднялся на 16-е место. Лидером гонки остается Жерар де Рой, которому белорусский экипаж уступает 3 ч. 25 мин. Второе место занимает Дмитрий Сотников («КамАЗ-мастер»), третье — Эдуард Николаев («КамАЗ-мастер»).

Экипаж под управлением Алексея Вишневского финишировал на седьмом этапе на 16-й позиции. Его время — 1 ч. 57 мин., а разница с лучшим результатом — 16 мин. В генеральной классификации экипаж сохраняет 20-е место, проигрывая «летучему голландцу» Жерару де Рою 4 ч. 47 мин.

МАЗ Александра Василевского из-за прокола колеса финишировал менее удачно — он занял 20-ю позицию, пройдя спецучасток за 2 ч. 10 мин. и уступив победителю заезда 29 мин. В турнирной таблице белорусский экипаж занимает 11-е место и отстает от лидера гонки на 1 ч. 38 мин.

«Немного расстроены тем, что спецучасток сократили, поскольку стараемся использовать любую возможность, чтобы повысить свои позиции. Спецучасток прошли уверенно, однако без необходимости старались не рисковать — ливни размыли большую часть трассы. К сожалению, Александр Василевский проколол колесо, которое пришлось экстренно менять, поэтому он финишировал не в первой десятке», — подчеркнули в «МАЗ-СПОРТавто».

Восьмой этап приведет гонщиков в аргентинский город Сальта. Протяженность спецучастка должна составить 492 км, однако организаторы могут внести изменения в маршрут. Предполагается, что экипажи столкнутся с серьезными препятствиями в виде песчаных дюн.

Команда Минского автозавода «МАЗ-СПОРТавто» участвует в престижной гонке уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим — velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. «Дакар-2017» проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли на данный момент принимают участие 44 экипажа. Основными конкурентами белорусских грузовиков выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.

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