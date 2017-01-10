Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28374738/
10 января 2017, 10:40 | Авто/мото: Автоспорт | Vesti.kz

Оба экипажа Astana Motorsports успешно справились с седьмым этапом «Дакара» без связи с командой

Экипажи команды Astana Motorsports, входящей в состав Президентского клуба «Астана», завершили марафонский этап по территории Боливии из Ла-Пас в Уюни, особенностью которого является крупнейший солончак в мире, сообщает пресс-служба клуба. Участники преодолели более 600 километров, где их ожидали затяжные песчаные секции спецучастка и отсутствие доступа команд технической помощи в бивуак.

На дистанции гонщикам было запрещено пользоваться технической помощью. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Экипаж на грузовике MAN TGS, пилотируемый Артуром Ардавичусом, пришел 19-м на этапе, заняв 30-ю строчку в генеральной турнирной классификации. А автомобиль Toyota Land Cruiser 200 под управлением Дениса Березовского — 31-м на этапе, расположившись на 30-м месте в общем зачете. В своем же классе — T2 production — экипаж, по-прежнему, занимает третье место.

Добавим, что марафонский этап на «Дакаре» подразумевал серьезные ограничения: командам было полностью запрещено пользоваться технической помощью во время ночлега в бивуаке Уюни. Это означало, что любую неисправность автомобиля приходилось устранять только собственными силами экипажей. Кроме того, в этом году участникам запретили пользоваться сотовыми телефонами во время гонки, чтобы исключить гипотетическую возможность связи со своей командой и получения от них подсказок по GPS-навигации.

Также в день марафонского этапа был также ограничен доступ в гоночный лагерь журналистам. Зато представителю Astana Motorosports удалось побеседовать с директором «Дакара» Этьеном Лавинем, который в интервью рассказал и про казахстанских гонщиков.

«Когда я вижу, что мы собираем мировой кворум — это лучшее ощущение в жизни. Посмотри сам, ваша команда Astana Motorsports из Казахстана. Это далеко, но вы здесь. Разве это не уровень нашей работы? Не скажу, что отлично всех знаю, но я точно фиксирую ваше присутствие в категориях “авто” и “грузовики”. Вы — стойкие участники нашего марафона. Ваша команда ведет себя сдержанно и галантно, это касается и вашего внешнего вида. Мне нравится такой подход».

Сегодня, 10 января, спортсменов ожидает восьмой этап экстремальной гонки из Уюни (Боливия) в Сальту (Аргентина). Гонщики преодолеют 892 километра, включая 492 километров спецучастка, преподнесут участникам секции живописных дюн.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Белорусы вошли в топ-5 на марафонском этапе «Дакара»

Белорусы вошли в топ-5 на марафонском этапе «Дакара»

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича завершил седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2017» на пятом месте и немного сократил отставание от первой десятки в общем зачете. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Головкин перед поездкой в Нью-Йорк освежил образ у своего парикмахера

Портер прав, даже в 50 лет Головкин уничтожит Альвареса - СМИ

За кого голосовали Байсуфинов и Исламхан при выборе лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА?