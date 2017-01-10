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10 января 2017, 10:37 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Один из спецучастков «Дакара"-2017 вновь сократили из-за погодных условий

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Организаторы ралли-рейда «Дакар» 2017 года приняли решение сократить маршрут восьмого этапа в зачете грузовиков в связи с погодными условиями, сообщается в пресс-релизе российской команды «КАМАЗ-мастер».

Ранее организаторы ралли-рейда обновили маршрут на седьмом этапе гонки в связи с отменой предыдущего этапа из-за ливней в Боливии.

«На вечернем брифинге была озвучена информация, что завтрашняя часть марафонского этапа для участников грузового зачета будет сокращена. На маршруте от Уюни до Сальты будет отрезана его аргентинская часть, и вместо изначально запланированных 490 километров «тяжелому зачету» предстоит проехать всего лишь 174 километра. Причина неоригинальна. Уже сейчас понятно: непогода станет главным воспоминанием «Дакара-2017», — говорится в сообщении.

После седьмого этапа, победителем которого стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, в общем зачете лидирует голландец Жерар де Рой (Iveco), опережающий на 2 минуты 11 секунд Сотникова. Другой экипаж «КАМАЗ-мастер» с Эдуардом Николаевым занимает третью позицию.

«Дакар"-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине. Ралли-марафон завершится в воскресенье, 14 января, в Буэнос-Айресе.
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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича завершил седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2017» на пятом месте и немного сократил отставание от первой десятки в общем зачете. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».
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