Один из спецучастков «Дакара"-2017 вновь сократили из-за погодных условий

Ранее организаторы ралли-рейда обновили маршрут на седьмом этапе гонки в связи с отменой предыдущего этапа из-за ливней в Боливии.

«На вечернем брифинге была озвучена информация, что завтрашняя часть марафонского этапа для участников грузового зачета будет сокращена. На маршруте от Уюни до Сальты будет отрезана его аргентинская часть, и вместо изначально запланированных 490 километров «тяжелому зачету» предстоит проехать всего лишь 174 километра. Причина неоригинальна. Уже сейчас понятно: непогода станет главным воспоминанием «Дакара-2017», — говорится в сообщении.

После седьмого этапа, победителем которого стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, в общем зачете лидирует голландец Жерар де Рой (Iveco), опережающий на 2 минуты 11 секунд Сотникова. Другой экипаж «КАМАЗ-мастер» с Эдуардом Николаевым занимает третью позицию.