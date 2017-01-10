Один из спецучастков «Дакара"-2017 вновь сократили из-за погодных условий
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Организаторы ралли-рейда «Дакар» 2017 года приняли решение сократить маршрут восьмого этапа в зачете грузовиков в связи с погодными условиями, сообщается в пресс-релизе российской команды «КАМАЗ-мастер».
Ранее организаторы
«На вечернем брифинге была озвучена информация, что завтрашняя часть марафонского этапа для участников грузового зачета будет сокращена. На маршруте от Уюни до Сальты будет отрезана его аргентинская часть, и вместо изначально запланированных 490 километров «тяжелому зачету» предстоит проехать всего лишь 174 километра. Причина неоригинальна. Уже сейчас понятно: непогода станет главным воспоминанием «Дакара-2017», — говорится в сообщении.
После седьмого этапа, победителем которого стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, в общем зачете лидирует голландец Жерар де Рой (Iveco), опережающий на 2 минуты 11 секунд Сотникова. Другой экипаж «КАМАЗ-мастер» с Эдуардом Николаевым занимает третью позицию.
«Дакар"-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине.
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