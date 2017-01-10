Экипаж Off Road Kazakhstan поднялся на второе место в абсолютном зачете Africa Eco Race-2017

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Напомним, днем ранее гонщики находились в шаге от Топ-3, занимая четвертое место. Однако успешное преодоление седьмого этапа позволило экипажу отвоевать две позиции и подняться на вторую строчку абсолютного зачета, в котором представлены внедорожники и грузовики.

Чередников и Цыро, выступающие на автомобиле Ford 150 в категории T1, завершили седьмой этап среди всех автомобилей с третьим временем и вторым в своей категории.

Теперь казахстанские гонщики отстают только от лидера ралли в лице российского экипажа в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на MINI. Разрыв между участниками составляет 1 час 40 минут. Ближайшим же преследователем Чередникова и Цыро является французский экипаж Томаса Паскаля и Ларока Паскаля на Optimus MD, отстающий на семь минут.

Не менее удачно выдался прошедший этап для другого экипажа команды, в составе которого выступают Марат Абыкаев и Андрей Чипенко. Гонщики, выступающие на автомобиле Toyota Land Cruiser в категории T2, в восьмой раз подряд одержали победу на этапе и продолжают лидировать в своей категории. В абсолютном зачете они смогли подняться на две строчки и теперь располагаются в 20-ке сильнейших абсолютного зачета.

Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12-ти этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.