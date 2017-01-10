Топ-5 необычных фактов о ралли «Дакар»

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ПОЧЕМУ «РАЛЛИ», ХОТЯ ЭТО И НЕ РАЛЛИ

Почему гонка «Дакар» была названа «ралли» — не совсем понятно.

Давайте разберемся с филологической точки зрения.

Что означает само слово «ралли»? Это гонка по трассе, которая может проходить и на коротких дистанциях, и на продолжительных расстояниях между городами и странами. Однако наличие автомобильной дороги общего назначения (любой, необязательно асфальтированной) является отличительным элементом такого вида гонки. Напротив, «Дакар» — это езда по бездорожью на выносливость (человеческую и транспортного средства).

Чтобы устранить терминологическую путаницу, придумали название «ралли-рейд» («rally raid» — «ралли-набег»), которое стало обозначать гонку по бездорожью. Но сложный термин не прижился: до сих пор употребляют просто «ралли», хотя это и неверно.

ПОЧЕМУ ЗВАЛОСЬ «ПАРИЖ — ДАКАР», А СТАЛО ПРОСТО «ДАКАР»

Из Парижа гонка стартовала первые 6 лет, то есть с 1979 по 1984 годы.

С 1985 г. место начала ралли периодически менялось. Различные районы Франции, испанские города и даже португальский Лиссабон становились местом старта. В связи с этим присутствие Парижа в названии стало неактуальным. Оставили простое «ралли Дакар».

Изначально маршрут ралли пролегал от Парижа, Франция до Дакара, Сенегал и прерывался переправой через Средиземное Море. Но по политическим и ряду других причин, маршрут, включая место старта и место назначения варьировались в разных годах.

Последний маршрут из Парижа в Дакар был организован в 1994 году; это единственный раз когда ралли прошло от Парижа до Дакара и назад в Париж. Из-за жалоб мэра Парижа финиш был перенесен с Елисейских Полей в «Евро-Диснейлэнд». Это так же стало причиной изменения маршрута ралли в последующие годы.

ОТКУДА ПОШЛО ЕСТЬ «РАЛЛИ ДАКАР»

Официальная история Дакара преподносит зарождавшиеся в 70-е годы гонки как исключительно державшиеся на энтузиазме. Это не совсем так: энтузиазма было много, но коммерческая составляющая присутствовала и тогда.

Тьерри Сабин был одним из тех «энтузиастов», который гонял по пескам и камням Африки на мотоцикле. Ему было 28 лет. Участвуя в одном из ралли в 1977 году, он сбился с намеченного маршрута и элементарно заблудился в африканской пустыне Тенере, простирающейся по территориям Нигера, Ливии и Чада.

Местные кочевники подобрали парня, накормили и оказали ему всяческую помощь. Сам факт возвращения из африканской пустыни был экстраординарным: Сабин стал известной медиафигурой. Он получает прозвище «Спасшийся из песков». На фоне героического ареола Сабина в сообществе гонщиков, их спонсоров и администраторов вырисовывается перспектива организации масштабного заезда, который по всем расчетам мог бы привлечь внимание большого количества людей.

Расчет оказался абсолютно правильным. К концу 1978 г. подготовлен маршрут с расписанием ежедневных заданий, заявлены участники, а Тьерри Сабин как «настоящий пионер» начинает придумывать увлекательные лозунги. Наиболее удачный используется и сегодня: «Поединок для участников. Мечта для зрителей».

Самого пионера давно уже нет с нами. Он принимал самое активное участие в организации этих гонок в течение 9 лет. В 1986 году, в период проведения ралли, он и еще несколько человек пролетали на вертолете над малийской пустыней. В результате налетевшей песчаной бури вертолет потерял управление и разбился. Пустыня позволила ему выжить в 28 лет, чтобы он создал самую лучшую и масштабную гонку в мире. Но она же забрала его жизнь в 37.

Смерть Сабина — увы, не единственная.

В 1988 году разбился грузовик DAF. В крушении погиб один из пилотов. DAF пришлось прекратить гонку.

В 2005 году испанский мотоциклист Хосе Мануэль Перез умер в испанском госпитале, спустя неделю после аварии на 7 этапе. Итальянский мотоциклист Фабрицио Меони, двухкратный победитель гонки, погиб 11 Января на 11 этапе, став вторым участником погибшим в течение 2 дней. Меони стал 11 мотоциклистом и 45 участником гонки, погибшим за все время проведения соревнований.

В 1982 году, Марк Тэтчер, сын премьер-министра Британии Маргарет Тэтчер, пропал без вести на 6 дней вместе со своим штурманом и Шарлот Верни и механиком. Они остановились, чтобы починить рулевую тягу, и отстали от колонны автомобилей. Их объявили пропавшими без вести. В ходе масштабной поисковой операции их белый «Пежо-504» был замечен с Алжирского военного самолета в 50 км в стороне от маршрута ралли. Тэтчер, Верни и механик не пострадали.

КАК ВСЕ ЭТО ПРОХОДИТ: РЕГЛАМЕНТНЫЕ НОРМЫ

По сути, «ралли Дакар» — это самые свободные гонки в мире. Участвовать может, по большому счету, кто угодно, на каком угодно транспортном средстве, начиная от мотоцикла и заканчивая грузовиком. Несмотря на то, что автомобильные корпорации в полной мере используют ралли как рекламную площадку, организаторы всегда приветствовали желающих поучаствовать «с улицы».

Теоретически и сейчас любой человек может подать заявку на участие. Но таких «чудаков» с каждым годом становится все меньше.

Все участники заезда должны строго следовать заданному маршруту и выполнять ежедневные задания.

Средняя длина трассы — 10 тыс. км. Около половины из них занимают так называемые «спецучастки»: пески, грязь, травяные грунты, горные породы. Вся трасса разбивается на ежедневные непрерывные этапы. Протяженность каждого — до 900 км.

Маршруты для мотоциклов, автомобилей, грузовиков и квадроциклов — различны по сложности и протяженности. Победитель устанавливается в каждом виде транспорта.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк .