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https://sport.mail.ru/news/autosport/28371380/
9 января 2017, 23:20 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Петерансель выиграл 7-й этап «Дакара» среди внедорожников и сохранил лидерство

Стефан Петерансель выиграл седьмой этап «Дакара» в зачёте внедорожников.

Вторым стал Себастьен Лёб. Третье место занял Джиниэл де Вильерс.

В общем зачёте Петерансель остаётся лидером, увеличив своё преимущество над Лёбом. На третье место вышел Нани Рома, обошедший Сириля Депре.

«Дакар». Внедорожники. Седьмой этап

1. Стефан Петерансель («Пежо») — 01:54:08
2. Себастьен Лёб («Пежо») +0:48
3. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +3:33
4. Микко Хирвонен («Мини») +5:03
5. Нани Рома («Тойота») +5:32
6. Халид Аль-Кассими («Пежо») +7:09
7. Сириль Депре («Пежо») +9:07
8. Язид Аль-Раджи («Мини») +9:07
9. Борис Гарафулич («Мини») +10:40
10. Орландо Терранова («Мини») +11:17

«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт

1. Стефан Петерансель («Пежо») — 15:57:06
2. Себастьен Лёб («Пежо») +1:57
3. Нани Рома («Тойота») +11:07
4. Сириль Депре («Пежо») +14:01
5. Микко Хирвонен («Мини») +47:24.
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