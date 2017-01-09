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https://sport.mail.ru/news/autosport/28371328/
9 января 2017, 22:42 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Григоров: Безобразие по отношению к КАМАЗу происходит последние 15−20 лет

Бывший участник «Дакара» Антон Григоров прокомментировал слова гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина о том, что организаторы гонки умышленно осложняют жизнь российской команде сменами правил.

«Это для меня не новость, а то, что происходит по отношению к КАМАЗу на протяжении последних 15−20 лет! Сейчас это безобразие творится в Южной Америке, а раньше то же было в Африке, когда гонку проводили там.

Меняют какие-то определённые технические требования, после чего нашим приходится подстраиваться под новый регламент, что связано и с определёнными трудностями, и с дополнительными финансовыми расходами. Но ничего: наши подстраиваются и потом всё равно выигрывают.

Конечно, это касается и других команд, но почему-то всегда в первую очередь сильно бьёт по нашим, что крайне подозрительно и наводит на определённые мысли. Кроме того, довольно странно выглядит то, что другие команды заранее подстраиваются под новые технические требования, о которых всем вроде бы объявляют одновременно. Оказывается, что у всех уже есть определённые двигатели, а у наших нет. Потому что наша команда — самая изобретательная, всё придумывает сама, в том числе двигатели, а все остальные команды покупают, в том числе за границей», — цитирует Григорова «Московский комсомолец».
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