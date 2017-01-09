Григоров: Безобразие по отношению к КАМАЗу происходит последние 15−20 лет
Бывший участник «Дакара» Антон Григоров прокомментировал слова гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина о том, что организаторы гонки умышленно осложняют жизнь российской команде сменами правил.
«Это для меня не новость, а то, что происходит по отношению к КАМАЗу на протяжении последних 15−20 лет! Сейчас это безобразие творится в Южной Америке, а раньше то же было в Африке, когда гонку проводили там.
Меняют
Конечно, это касается и других команд, но
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter