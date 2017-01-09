Гутьеррес выступит на этапе Формулы-E в Мехико
Бывший пилот Формулы-1 Эстебан Гутьеррес выступит в
Формуле-E в 2017 году.
Мексиканец точно выступит в гонке у себя на родине в Мехико. За какую команду он будет выступать, пока не объявлено, но предполагается, что это будет Dragon Racing, сообщает Motorsport.
«Я проведу гонку в Мехико, а возможно, и другие, в качестве подготовки к сезону-2018. Это захватывающее будущее для моей карьеры. Я горд стать частью новой тенденции электромобилей», — сказал Гутьеррес на
Гутьеррес может дебютировать в новой серии на этапе в
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