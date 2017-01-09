Гутьеррес выступит на этапе Формулы-E в Мехико

Мексиканец точно выступит в гонке у себя на родине в Мехико. За какую команду он будет выступать, пока не объявлено, но предполагается, что это будет Dragon Racing, сообщает Motorsport.



«Я проведу гонку в Мехико, а возможно, и другие, в качестве подготовки к сезону-2018. Это захватывающее будущее для моей карьеры. Я горд стать частью новой тенденции электромобилей», — сказал Гутьеррес на пресс-конференции в Мехико.



Гутьеррес может дебютировать в новой серии на этапе в Буэнос-Айресе в феврале.