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9 января 2017, 21:14 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Гутьеррес выступит на этапе Формулы-E в Мехико

Бывший пилот Формулы-1 Эстебан Гутьеррес выступит в Формуле-E в 2017 году.

Мексиканец точно выступит в гонке у себя на родине в Мехико. За какую команду он будет выступать, пока не объявлено, но предполагается, что это будет Dragon Racing, сообщает Motorsport.

«Я проведу гонку в Мехико, а возможно, и другие, в качестве подготовки к сезону-2018. Это захватывающее будущее для моей карьеры. Я горд стать частью новой тенденции электромобилей», — сказал Гутьеррес на пресс-конференции в Мехико.

Гутьеррес может дебютировать в новой серии на этапе в Буэнос-Айресе в феврале.
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