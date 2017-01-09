Экипаж Васильева победил на 7-м этапе ралли Africa Eco Race в зачете внедорожников

В понедельник Васильев и Жильцов преодолели дистанцию за 4 часа 34 минуты 16 секунд. Второе место занял французский экипаж под управлением Тьерри Маньялди (+10 секунд) на Ford. Тройку призеров замкнул представитель Казахстана Андрей Чередников (+7.28) на Ford.

Лучшим в зачете грузовиков стал чех Ярослав Вальтр на Tatra, его время — 4 часа 51 минута 3 секунды. На второй позиции его партнер по команде и соотечественник Томаш Томечек (5:08.24). Третья строчка у экипажа российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова (5:12.14).

В генеральной классификации в зачете внедорожников лидирующий Васильев (общее время — 20 часов 57 минут 29 секунд) увеличил отрыв от ближайшего преследователя, которым на данный момент является Чередников, до 1 часа 40 минут 35 секунд.

В зачете грузовиков лидерство сохраняет Каргинов (22 часа 53 минуты 17 секунд). Вторым идет Вальтр (24:35.48), третьим — Томечек (25:16.06). Четвертое место у еще одного экипажа «КАМАЗ-мастер» во главе с Сергеем Куприяновым (25:40.14).

В зачете мотоциклистов победу на этапе одержал норвежец Пол Андерс Уллевалсетер на KTM, показавший результат 4 часа 56 минут 48 секунд. Россиянин Александр Максимов (+ 1 час 34 минуты 11 секунд) на Yamaha финишировал седьмым. Общий зачет в этом классе возглавляет южноафриканец Гев Тедди Селла (суммарное время — 25 часов 35 минут 47 секунд). Максимов (+6:40.30) отыграл три позиции и стал восьмым.