Штурман «КАМАЗ-мастера» поделился впечатлениями от ралли Africa Eco Race

«Последний спецучасток в Марокко повторял прошлогодний: быстрые дорожки, вначале более рулежные, а потом — открытое пространство. Практически весь спецучасток прошли на «максималке». Обогнали один джип, пока ему меняли колесо, другой джип обогнали своим ходом.

За 100 км до финиша пропустили вперед Андрея Каргинова и так ехали за ним до самого конца. Проехали быстро, надежно, уверенно. Довольно приятный результат, который позволил существенно сократить разрыв между нами и конкурентами, — передает слова Куприянова НСН.

Также штурман «КАМАЗ-мастера» поделился ожиданиями от трассы в Мавритании, границу которой команда пересекла 8 января.

«Мавритания славится своими вязкими песками и является переломным моментом для многих экипажей. Часто лидеры теряют свои позиции, а кто-то неожиданно «выстреливает». На мавританских спецучастках важно не допускать ошибок и не стоять.

Дюны здесь не такие высокие, как в Чигаге, где более жесткий песок, но они интересной формы и очень вязкие. Маленькие воронки грузовику даются очень трудно. Потому важно не ошибаться в траектории. Кстати, навигация в Мавритании тоже очень интересная: большие участки, перемена курсов, много точек, которые еще надо найти. Есть за что побороться! — подытожил Куприянов.

Участники ралли Africa Eco Race на данный момент находятся на полпути к Дакару.