«Пежо» не планирует использовать командную тактику во вторую неделю «Дакара»
Руководитель «Пежо» Бруно Фамин настаивает на том, что французский производитель не намерен прибегать к командной тактике во второй части
ралли-марафона «Дакар-2017».
«Нет. На данный момент просто невозможно рассмотреть вариант использования командной тактики. Вторая неделя будет гораздо сложнее, и, конечно же, будет большая разница по времени между экипажами. Когда Нани Рома всего в пяти минутах позади (тройки экипажей “Пежо”), Хирвонен в 42 минутах и де Вильерс всего в часе позади, что нам делать? Да ничего. Единственное, что нам нужно делать, — это сосредоточиться на работе наших пилотов и штурманов, день за днём показывая лучшее, на что мы способны. Нет другой тактики», — цитирует Фамина Motorsport.
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