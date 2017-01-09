Команда Astana Motorsports устроила День Казахстана на «Дакаре-2017»

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Astana Motorsports неизменно приглашает всех участников «Дакара» отобедать национальными казахскими блюдами в день отдыха. Чаще всего готовят бешбармак. Так было в Аргентине, Чили и Боливии — везде, где проходит экстремальный ралли-рейд. В этом году традиция неизменно соблюдена. Пилот и капитан «Астаны» Артур Ардавичус вспоминает об истоках этой гостеприимной кулинарной идеи.

«Традиционно с 2011 года каждый “Дакар” в день отдыха мы готовим для всех. В первый раз мы организовали дастархан в Аргентине. Марат Абыкаев, Жанат Жалибетов и Айбек Омуралиев, надеюсь, вы помните это. Спасибо вам, ребята, за тот старт! Мы продолжаем соблюдать эту великолепную традицию. С каждым годом — больше мяса и гостей», — прокомментировал Ардавичус.

Денис Березовский в этом году стоял у кастрюль, а вместе команда закупала необходимые ингредиенты в Ла-Пас — столице Боливии, где весь дакаровский караван «отмечает» день отдыха.

«Всего двадцать килограммов мяса, включая казы, которые нам удалось “протащить” через границу, когда мы прилетели в Парагвай. Казы были приобретены в Шымкенте. Баранина закуплена в Ла-Пас. Морковка, лук также местные. Известная проблема в Латинской Америке с сочнями для бешбармака. Приходится обходиться сочнями для лазаньи. Везти из Казахстана не вариант — покрошатся в багаже», — рассказал пилот Astana Motorsports Денис Березовский.

На бивуаке уже осведомлены, что ежегодно в обеденное время дня отдыха на «Дакаре» все собираются у команды Astana Motorsports. В этот раз гостями стоянки «Астаны» стала и съемочная группа France TV.

Еще несколько лет назад члены команды отвечали на расспросы: «А что тут в тарелке?». Сегодня даже французы, нахваливая бешбармак, на вопрос «А вы знаете, что кушаете», — отвечают: «Oui, oui, — viande de cheval» («Да, да, — это мясо конины»).

Теперь всех гонщиков ожидает седьмой, марафонский этап по боливийскому маршруту Ла-Пас — Уюни, который был немного сокращен из-за ухудшающихся погодных условий. Спортсменам предстоит проехать 644 километра лиазона и 160 километров спецучастка.

Марафонский этап подразумевает серьезные ограничения. Командам полностью запрещено использовать техническую поддержку на бивуаке в Уюни. Организаторы строго проследят, чтобы все экипажи технической помощи проследовали по направлению бивуака в Тупису (Боливия), то есть, сервис уезжает в противоположную сторону. И это означает, что в Уюни гонщики будут ремонтировать свои автомобили самостоятельно. На этом этапе важна особая техника — ехать быстро, но аккуратно, чтобы не повредить автомобиль и постараться обойтись без серьезного ремонта.

Фото предоставлены Президентским клубом «Астана»