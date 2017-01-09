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9 января 2017, 14:32 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Глава команды Маганова: Держим в уме марафонский этап, нужно всё проверить

Руководитель команды XtremePlus Марко Пьяна, на мотовездеходе которой выступает россиянин Равиль Маганов, рассказал, как гоночный коллектив провёл так называемый день отдыха на ралли-марафоне «Дакар-2017».

«День отдыха — далеко не для всех. Пилоты отдыхают, а вот все механики долго работают, ведь им надо подготовить автомобили к оставшимся дням гонки. При этом надо держать в уме марафонский этап, к которому машины должны быть подготовлены особенно тщательно. Нужно проверить абсолютно всё», — заявил Пьяно в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
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