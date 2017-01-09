Глава команды Маганова: Держим в уме марафонский этап, нужно всё проверить

«День отдыха — далеко не для всех. Пилоты отдыхают, а вот все механики долго работают, ведь им надо подготовить автомобили к оставшимся дням гонки. При этом надо держать в уме марафонский этап, к которому машины должны быть подготовлены особенно тщательно. Нужно проверить абсолютно всё», — заявил Пьяно в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.