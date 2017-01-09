Ранее из-за плохих погодных условий был отменён шестой этап.



«После отмены шестого этапа организаторы марафона из-за плохой погоды приняли решение изменить маршрут седьмого этапа из Ла-Пас в Уюни. Новая дорожная книга была разработана в день отдыха.



Новая трасса — это объединение маршрутов шестого и седьмого этапов. Сегодняшний 161-километровый спецучасток главным образом пройдёт по песчаному ландшафту. До старта на СУ спортсмены проедут лиазон длиной в 400 км, после финиша до бивуака их ждёт маршрут длиной 240 км. Суммарная протяжённость дня таким образом составит 801 км», — приводятся слова Карякина на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».