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https://sport.mail.ru/news/autosport/28366570/
9 января 2017, 14:31 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Карякин: Новая трасса 7-го СУ — это объединение маршрутов 6-го и 7-го этапов

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий на «Дакаре-2017» в классе квадроциклов, рассказал об изменениях, внесённых организаторами гонки в маршрут седьмого этапа.

Ранее из-за плохих погодных условий был отменён шестой этап.

«После отмены шестого этапа организаторы марафона из-за плохой погоды приняли решение изменить маршрут седьмого этапа из Ла-Пас в Уюни. Новая дорожная книга была разработана в день отдыха.

Новая трасса — это объединение маршрутов шестого и седьмого этапов. Сегодняшний 161-километровый спецучасток главным образом пройдёт по песчаному ландшафту. До старта на СУ спортсмены проедут лиазон длиной в 400 км, после финиша до бивуака их ждёт маршрут длиной 240 км. Суммарная протяжённость дня таким образом составит 801 км», — приводятся слова Карякина на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
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