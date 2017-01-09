Карякин: Новая трасса 7-го СУ — это объединение маршрутов 6-го и 7-го этапов
Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий на «Дакаре-2017» в классе квадроциклов, рассказал об изменениях, внесённых организаторами гонки в маршрут седьмого этапа.
Ранее
«После отмены шестого этапа организаторы марафона
Новая трасса — это объединение маршрутов шестого и седьмого этапов. Сегодняшний 161-километровый спецучасток главным образом пройдёт по песчаному ландшафту. До старта на СУ спортсмены проедут лиазон длиной в 400 км, после финиша до бивуака их ждёт маршрут длиной 240 км. Суммарная протяжённость дня таким образом составит 801 км», — приводятся слова Карякина на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
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