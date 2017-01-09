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9 января 2017, 14:23 | Авто/мото: Автоспорт | ИА Татар-информ

Седьмой этап ралли «Дакар» сокращен из-за погоды

Ранее, также из-за погодных условий, был полностью отменен шестой этап гонки.

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Протяженность седьмого этапа ралли «Дакар», в котором принимают участие экипажи «КАМАЗ-Мастер», из-за погодных условий будет вдвое сокращена, сообщает пресс-служба гонки.

Причиной такого решения стали ливневые дожди, которые накрыли Боливию в последние дни (именно в этой стране сегодня соревнуются гонщики). Вместо заявленных 300 км скоростных спецучастков их протяженность составит 161 км. Маршрут гонки частично затронет трассу 6-го этапа, который также из-за погоды был полностью отменен.

С новым маршрутом экипажи ознакомили вчера, 8 января, во время отдыха. Старт 7-го этапа ралли состоится сегодня в 10.00 по местному времени (17.00 мск).
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