Седьмой этап ралли «Дакар» сокращен из-за погоды

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Протяженность седьмого этапа ралли «Дакар», в котором принимают участие экипажи «КАМАЗ-Мастер», из-за погодных условий будет вдвое сокращена, сообщает пресс-служба гонки.

Причиной такого решения стали ливневые дожди, которые накрыли Боливию в последние дни (именно в этой стране сегодня соревнуются гонщики). Вместо заявленных 300 км скоростных спецучастков их протяженность составит 161 км. Маршрут гонки частично затронет трассу 6-го этапа, который также из-за погоды был полностью отменен.

С новым маршрутом экипажи ознакомили вчера, 8 января, во время отдыха. Старт 7-го этапа ралли состоится сегодня в 10.00 по местному времени (17.00 мск).