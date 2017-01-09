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9 января 2017, 13:32 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Когогин: Организаторы «Дакара» делают все, чтобы убрать «КамАЗ-мастер» из лидеров

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы ралли-рейда «Дакар» делают все возможное, чтобы убрать российскую команду «КамАЗ-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

По словам генерального директора КамАЗа возможная приостановка участия в будущих <nobr>ралли-рейдах</nobr> будет связана с необходимостью разработки нового мотора. Увеличить
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«Мы столько лет выигрывали гонку, что говорить о простом участии, без побед, сложно. Очевидно, что организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в “Дакаре”, — сказал Когогин. — Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт — это не только престиж, но и бизнес».

«КамАЗ-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара». По словам Когогина, возможная приостановка участия в будущих ралли-рейдах будет связана с необходимостью разработки нового мотора.

«Наша команда не может принимать участие в ралли с техникой, которая не дает возможности бороться за лидирующие позиции, — сказал он. — Именно поэтому некоторое время назад я заявил, что “КамАЗ-мастер” может приостановить свое участие на год-два. Это связано с фактором времени. Разработка нового 13-литрового мотора займет полтора года, а сделать его спортивным — сложно прогнозировать, сколько это может занять времени».

Ралли-рейд «Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе. На данный момент экипажи «КамАЗ-мастер» занимают второе, третье и четвертое места в зачете грузовиков. Лидирует голландец Жерар де Рой на «Ивеко».
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