Когогин: Организаторы «Дакара» делают все, чтобы убрать «КамАЗ-мастер» из лидеров
МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы
ралли-рейда «Дакар» делают все возможное, чтобы убрать российскую команду «КамАЗ-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.
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«Мы столько лет выигрывали гонку, что говорить о простом участии, без побед, сложно. Очевидно, что организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в “Дакаре”, — сказал Когогин. — Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты,
«КамАЗ-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара». По словам Когогина, возможная приостановка участия в будущих
«Наша команда не может принимать участие в ралли с техникой, которая не дает возможности бороться за лидирующие позиции, — сказал он. — Именно поэтому некоторое время назад я заявил, что “КамАЗ-мастер” может приостановить свое участие на
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