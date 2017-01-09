Когогин: организаторы "Дакара" делают все, чтобы убрать "КамАЗ-мастер" из лидеров

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«Мы столько лет выигрывали гонку, что говорить о простом участии, без побед, сложно. Очевидно, что организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в “Дакаре”, — сказал Когогин. — Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт — это не только престиж, но и бизнес».

«КамАЗ-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара». По словам Когогина, возможная приостановка участия в будущих ралли-рейдах будет связана с необходимостью разработки нового мотора.

«Наша команда не может принимать участие в ралли с техникой, которая не дает возможности бороться за лидирующие позиции, — сказал он. — Именно поэтому некоторое время назад я заявил, что “КамАЗ-мастер” может приостановить свое участие на год-два. Это связано с фактором времени. Разработка нового 13-литрового мотора займет полтора года, а сделать его спортивным — сложно прогнозировать, сколько это может занять времени».