Команда Astana Motorsports традиционно приготовила бешбармак на «Дакаре»
Приглашать всех участников «Дакара» к национальному дастархану Казахстана — стало уже доброй традицией. Не стал исключением день отдыха и в этом году. Команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба «Астана», приготовила для всех спортсменов и гостей гонки бешбармак, сообщает
пресс-служба Astana Motorsports.
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Astana Motorsports неизменно приглашает всех участников «Дакара» отобедать национальными казахскими блюдами в день отдыха. Чаще всего готовят бешбармак — Аргентина, Чили, Боливия — везде, где проходит экстремальный
— Традиционно с 2011 года каждый «Дакар» в день отдыха мы готовим для всех. В первый раз мы организовали дастархан в Аргентине. Марат Абыкаев, Жанат Жалибетов и Айбек Омуралиев, — надеюсь, вы помните это. Спасибо вам, ребята, за тот старт! Мы продолжаем соблюдать эту великолепную традицию. Каждый год больше мяса и гостей! — комментирует Артур Ардавичус.
Денис Березовский в этом году стоял у кастрюль, а вместе команда закупала необходимые ингредиенты в
— Всего двадцать килограммов мяса, включая казы, которые нам удалось «протащить» через границу, когда мы прилетели в Парагвай. Казы были приобретены в Шымкенте. Баранина закуплена в
На бивуаке уже осведомлены, что ежегодно в обеденное время дня отдыха на «Дакаре» все собираются у команды Astana Motorsports. Особого приглашения никто не получает — это традиция, и все знают, куда идти. А идти нужно на запах свежесваренного мяса и бульона с луком. В этот раз гостями бивуака «Астаны» стала и съемочная группа France TV.
Еще несколько лет назад члены команды отвечали на расспросы — а что тут в тарелке? Сегодня же, даже французы, нахваливая бешбармак, на вопрос — а вы знаете, что кушаете, — отвечают: «Oui, oui, — viande de cheval» (Прим. Да, да, — это мясо конины).
После сытного обеда спортсмены возвращаются по своим командам, — впереди седьмой, марафонский этап по маршруту
Марафонский этап подразумевает серьезные ограничения. Командам полностью запрещено использовать техническую поддержку на бивуаке в Уюни. Организаторы строго проследят, чтобы все экипажи технической помощи проследовали по направлению бивуака в Тупису (Боливия), то есть, сервис уезжает в противоположную сторону. И это означает, что в Уюни гонщики будут ремонтировать свои автомобили самостоятельно. На этом этапе важна особая техника — ехать быстро, но аккуратно, чтобы не повредить автомобиль и постараться обойтись без серьезного ремонта. Ведь не каждый пилот и штурман — хороший механик. Хватит ли навыков? В этом вся интрига.
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