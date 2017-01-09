Организаторы «Дакара-2017» изменили маршрут гонки из-за ливней

Ранее проливной дождь не позволил провести шестой этап. В итоге гоночный спецучасток протяженностью 322 км сокращен до 161 км и пройдет между городами Ла-Пас и Уюни.

В общем зачете грузовиков «Дакара-2017» лидирует Жерар де Рой из Нидерландов на Iveco. Второе и третье места занимают гонщики КамАЗа Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников.

Наиболее высокая позиция среди экипажей МАЗ у Александра Василевского — 11-е место. Алексей Вишневский расположился на 20-й позиции, Сергей Вязович в общем зачете 21-й.