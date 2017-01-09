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https://sport.mail.ru/news/autosport/28365063/
9 января 2017, 12:45 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Организаторы «Дакара-2017» изменили маршрут гонки из-за ливней

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы «Дакара-2017» изменили маршрут гонки из-за ливней, которые идут в Боливии. Принято решение сократить спецучасток седьмого этапа ралли-рейда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее проливной дождь не позволил провести шестой этап. В итоге гоночный спецучасток протяженностью 322 км сокращен до 161 км и пройдет между городами Ла-Пас и Уюни.

В общем зачете грузовиков «Дакара-2017» лидирует Жерар де Рой из Нидерландов на Iveco. Второе и третье места занимают гонщики КамАЗа Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников.

Наиболее высокая позиция среди экипажей МАЗ у Александра Василевского — 11-е место. Алексей Вишневский расположился на 20-й позиции, Сергей Вязович в общем зачете 21-й.

Команда Минского автозавода «МАЗ-СПОРТавто» участвует в престижной гонке уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим — velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. «Дакар-2017» проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли на данный момент принимают участие 44 экипажа. Основными конкурентами белорусских грузовиков выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.

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