«КАМАЗ-мастер» отчитался о дне отдыха на «Дакаре»
Команда «КАМАЗ-мастер» на своём официальном канале в Youtube опубликовала видеоролик, посвящённый дню отдыха на
ралли-марафоне «Дакар-2017».
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Видимо, что-то случилось...
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После первой половины гонки в зачёте грузовиков лидирует Жерар де Рой на «Ивеко». Пилоты «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников, Айрат Мардеев и Антон Шибалов идут на втором, третьем, четвёртом и седьмом местах соответственно.
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