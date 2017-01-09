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https://sport.mail.ru/news/autosport/28364856/
9 января 2017, 12:23 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«КАМАЗ-мастер» отчитался о дне отдыха на «Дакаре»

Команда «КАМАЗ-мастер» на своём официальном канале в Youtube опубликовала видеоролик, посвящённый дню отдыха на ралли-марафоне «Дакар-2017».

Команда <span class=error>КАМАЗ</span>-мастер на своём официальном канале в Youtube опубликовала видеоролик посвящённый дню отдыха на <nobr>ралли-марафоне</nobr> Дакар-2017. Увеличить
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После первой половины гонки в зачёте грузовиков лидирует Жерар де Рой на «Ивеко». Пилоты «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников, Айрат Мардеев и Антон Шибалов идут на втором, третьем, четвёртом и седьмом местах соответственно.
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Организаторы «Дакара-2017» изменили маршрут гонки из-за ливней

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы «Дакара-2017» изменили маршрут гонки из-за ливней, которые идут в Боливии. Принято решение сократить спецучасток седьмого этапа ралли-рейда, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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