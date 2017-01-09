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9 января 2017, 12:07 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

И. Шихотаров: В день отдыха на «Дакаре» отдыхает только экипаж

Менеджер команды KONTURTERM Racing Иван Шихотаров рассказал, как устроен день отдыха на ралли-марафоне «Дакар-2017».

«Сегодня у команды день отдыха, но в этот день отдыхает только экипаж. Механики проводят обслуживание автомобиля, регламентные работы, замену деталей, производят обслуживание коробки передач, готовят экипаж к марафонскому дню. Мы собираем вещи, потому что почти двое суток экипаж не увидит группы поддержки. Не будет механиков, не будет никого и ничего. В принципе всё хорошо. Вчера весь день и сегодня всю ночь лил дождь. С утра дождя уже нет. Производим работы, отдыхаем. Всё хорошо», — передаёт слова Шихотарова корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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