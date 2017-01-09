Шихотаров: Больше всего понравился забавный СУ с жарой под 45 градусов и грязью
Пилот команды KONTURTERM Racing Сергей Шихотаров поделился впечатлениями от первой половины
ралли-марафона «Дакар-2017».
«Какой день больше всего понравился? Конечно, тот, который проехали без проблем, нигде не застряли, ничего не сломали. В навигации нам помогли лидеры, там, где все кружили, плутали, мы зацепились за ними и нашли выход из этого поля. Проехали быстро и оказались 17-ми. Конечно, это день понравился.
Но,
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