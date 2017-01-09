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9 января 2017, 11:38 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Шихотаров: Больше всего понравился забавный СУ с жарой под 45 градусов и грязью

Пилот команды KONTURTERM Racing Сергей Шихотаров поделился впечатлениями от первой половины ралли-марафона «Дакар-2017».

«Какой день больше всего понравился? Конечно, тот, который проехали без проблем, нигде не застряли, ничего не сломали. В навигации нам помогли лидеры, там, где все кружили, плутали, мы зацепились за ними и нашли выход из этого поля. Проехали быстро и оказались 17-ми. Конечно, это день понравился.

Но, вообще-то, тот спецучасток, где мы сломали наше сцепление, мне понравился больше всего. Он был очень забавный — вот эти вот 45 градусов жары и грязь. Я вообще не понимаю, как это. Едешь, едешь, и тут посреди леса грязь. Вспоминаешь, что у тебя нет этих специальных колёс для грязи, и ты, как утюг, скользишь по ней», — передаёт слова Шихотарова корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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