Шихотаров: Больше всего понравился забавный СУ с жарой под 45 градусов и грязью

«Какой день больше всего понравился? Конечно, тот, который проехали без проблем, нигде не застряли, ничего не сломали. В навигации нам помогли лидеры, там, где все кружили, плутали, мы зацепились за ними и нашли выход из этого поля. Проехали быстро и оказались 17-ми. Конечно, это день понравился.



Но, вообще-то, тот спецучасток, где мы сломали наше сцепление, мне понравился больше всего. Он был очень забавный — вот эти вот 45 градусов жары и грязь. Я вообще не понимаю, как это. Едешь, едешь, и тут посреди леса грязь. Вспоминаешь, что у тебя нет этих специальных колёс для грязи, и ты, как утюг, скользишь по ней», — передаёт слова Шихотарова корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.