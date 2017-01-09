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https://sport.mail.ru/news/autosport/28363635/
9 января 2017, 10:58 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Куприянов считает, что не допустил ошибок на шестом этапе ралли-рейда «Эко Рейс»

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Член российской команды «Камаз» Сергей Куприянов считает, что его экипаж не допустил ошибок на шестом этапе ралли-рейда «Африка Эко Рейс». Слова Куприянова приводит пресс-служба команды.

Экипаж Куприянова преодолел спецучасток длиной 172,54 км с 13-м временем в зачете внедорожников и грузовиков.

«Вообще, странно, что нас обогнал только один внедорожник, — считает Куприянов. — У нас, экипажей грузовиков, организаторами предусмотрены ограничения скорости, а у джипов этих ограничений нет. И сегодня были как раз «прямики», по которым можно было ехать так быстро, как позволяла машина: ни поворотов, ни других опасных моментов, к тому же в дорожной книге все было прописано достаточно четко. А что касается нас, то, в целом, ошибок не было, все прошли быстро, уверенно, надежно и, надеюсь, порадовали фотографов, которые снимали участок с большими «подбросами».

«Эко Рейс» завершится 14 января в Дакаре.
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