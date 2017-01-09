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https://sport.mail.ru/news/autosport/28363616/
9 января 2017, 10:51 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Маганов: На 5-м СУ были хитрые места, где даже топ-пилоты плутали по 30−40 минут

Российский гонщик Равиль Маганов в день отдыха на «Дакаре-2017» прокомментировал пятый этап «Дакара», а также рассказал, какие из спецучастков в первой половине гонки оказались самыми тяжёлыми для их экипажа.

«Мне понравился последний спецучасток. Он был интересен тем, что были и дюны, был и гравий, были склоны, обрывы — для пилота этап был очень интересен. Пришлось поработать и штурману. Были хитрые места, где топовые пилоты плутали по 30−40 минут. Мы тоже потеряли порядка 25 минут, но в то же время у наших соперников мы отыграли порядка часа.

Самыми сложными этапами для нас были второй и третий. У нас были большие технические проблемы с коробкой передач, с передним редуктором, с усилителем руля. Пришлось ехать порядка 700 км без усилителя руля, довольно экстремально ехать по очень узким горным тропам. В то же время приходилось соблюдать скоростной режим, то есть ехать в боевом режиме», — передаёт слова Маганова корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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