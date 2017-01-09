Маганов: На 5-м СУ были хитрые места, где даже топ-пилоты плутали по 30−40 минут

«Мне понравился последний спецучасток. Он был интересен тем, что были и дюны, был и гравий, были склоны, обрывы — для пилота этап был очень интересен. Пришлось поработать и штурману. Были хитрые места, где топовые пилоты плутали по 30−40 минут. Мы тоже потеряли порядка 25 минут, но в то же время у наших соперников мы отыграли порядка часа.



Самыми сложными этапами для нас были второй и третий. У нас были большие технические проблемы с коробкой передач, с передним редуктором, с усилителем руля. Пришлось ехать порядка 700 км без усилителя руля, довольно экстремально ехать по очень узким горным тропам. В то же время приходилось соблюдать скоростной режим, то есть ехать в боевом режиме», — передаёт слова Маганова корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.