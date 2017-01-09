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https://sport.mail.ru/news/autosport/28363107/
9 января 2017, 10:15 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Васильев считает, что его экипажу по силам сохранить лидерство на Africa Eco Race

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Российский гонщик Владимир Васильев считает, что его экипажу на Mini по силам сохранить лидерство в генеральной классификации на ралли-рейде Africa Eco Race.

Экипаж Васильева и Константина Жильцова после шести этапов сохраняет первое место в генеральной классификации у внедорожников, их общее время 16 часов 23 минуты 13 секунд. На шестом этапе, который прошел в воскресенье, Васильев и Жильцов заняли пятое место.

«Этап оказался коротким и опять очень быстрым, заточенным под багги — снова побеждают те, кто показывает максимально возможную скорость. Мы все 173 км проехали с педалью газа в полу, на пределе возможностей двигателя. Причем если на пятом спецучастке было хотя бы несколько поворотов, то сегодня, можно сказать, ни одного, — сказал Васильев, чьи слова приводит пресс-служба его команды G-Energy. — Завтра начнутся настоящие африканские пески, где багги традиционно не так сильны. Учитывая, что они продлятся еще четыре этапа, у нас очень хорошие шансы сохранить лидерство».
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