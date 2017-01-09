Васильев считает, что его экипажу по силам сохранить лидерство на Africa Eco Race
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Российский гонщик Владимир Васильев считает, что его экипажу на Mini по силам сохранить лидерство в генеральной классификации на ралли-рейде Africa Eco Race.
Экипаж Васильева и Константина Жильцова после шести этапов сохраняет первое место в генеральной классификации у внедорожников, их общее время 16 часов 23 минуты 13 секунд. На шестом этапе, который прошел в воскресенье, Васильев и Жильцов заняли пятое место.
«Этап оказался коротким и опять очень быстрым, заточенным под багги — снова побеждают те, кто показывает максимально возможную скорость. Мы все 173 км проехали с педалью газа в полу, на пределе возможностей двигателя. Причем если на пятом спецучастке было хотя бы несколько поворотов, то сегодня, можно сказать, ни одного, — сказал Васильев, чьи слова приводит
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