Васильев считает, что его экипажу по силам сохранить лидерство на Africa Eco Race

Экипаж Васильева и Константина Жильцова после шести этапов сохраняет первое место в генеральной классификации у внедорожников, их общее время 16 часов 23 минуты 13 секунд. На шестом этапе, который прошел в воскресенье, Васильев и Жильцов заняли пятое место.

«Этап оказался коротким и опять очень быстрым, заточенным под багги — снова побеждают те, кто показывает максимально возможную скорость. Мы все 173 км проехали с педалью газа в полу, на пределе возможностей двигателя. Причем если на пятом спецучастке было хотя бы несколько поворотов, то сегодня, можно сказать, ни одного, — сказал Васильев, чьи слова приводит пресс-служба его команды G-Energy. — Завтра начнутся настоящие африканские пески, где багги традиционно не так сильны. Учитывая, что они продлятся еще четыре этапа, у нас очень хорошие шансы сохранить лидерство».