Серрадори выиграл шестой этап Africa Race, Васильев — пятый
На шестом этапе
ралли-марафона Africa Race в смешанном зачёте внедорожников и грузовиков победу одержал Матье Серрадори, вторым стал швейцарец Реми Ватье, а замкгул тройку лидеров француз Доминик Хосиоль.
Россиянин Владимир Васильев показал пятый результат.
Africa Eco Race. Шестой этап.
1. Матье Серрадори (LCR 30) — 01:13:52
2. Реми Ватиер (Optymus) +00:00:31
3. Доминик Хосиоль (Optymus) +00:00:45
4. Гийом Гомес (Optymus) +00:00:47
5. Владимир Васильев (Mini) +00:00:56
6. Мирослав Заплетал (Hummer) +00:01:08
7. Андрей Чередников (Ford) +00:01:45
8. Виктор Хорошевцев (BMW) +00:03:18
9. (Грузовики-1)Андрей Каргинов (Kamaz)+00:04:45
10. Паскаль Томмассе (Optymus) +00:04:59
…
13. (Грузовики-2) Сергей Куприянов (Kamaz) + 00:07:23
Africa Eco Race. Общий зачёт.
1. Владимир Васильев (Mini) — 16:23:13
2. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +01:17:50
3. Паскаль Томассе (Optimus) +01:18:12
4. Андрей Чередников (Ford) +01:33:07
5. Доминик Хосиоль (Optymus) +01:38:12
…
10. Виктор Хорошевцев (BMW) +02:34:38
…
17. (Грузовики-4) Сергей Куприянов (Kamaz) +03:53:04.
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