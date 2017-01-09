Организаторы «Дакара» вдвое сократили спецучасток 7-го этапа из-за погодных условий

Шестой этап должен был пройти между боливийскими городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км. Седьмой — между городами Лас Пас и Уюни — был рассчитан на 622 км со спецучастком 322 км.

В итоге организаторы решили совместить маршруты двух этапов, и теперь гонщикам предстоит проехать 161 км спецучастка вместо 322.

«Дакар» этого сезона проходит в Парагвае, Аргентине и Боливии.