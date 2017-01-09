Организаторы «Дакара» вдвое сократили спецучасток 7-го этапа из-за погодных условий
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Организаторы ралли-рейда «Дакар» 2017 года приняли решение обновить маршрут на седьмом этапе гонки в связи с отменой предыдущего этапа из-за ливней в Боливии, сообщается на сайте ралли.
Шестой этап должен был пройти между боливийскими городами Оруро и
В итоге организаторы решили совместить маршруты двух этапов, и теперь гонщикам предстоит проехать 161 км спецучастка вместо 322.
«Дакар» этого сезона проходит в Парагвае, Аргентине и Боливии.
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