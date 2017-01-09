Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28362231/
9 января 2017, 8:42 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Организаторы «Дакара» вдвое сократили спецучасток 7-го этапа из-за погодных условий

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Организаторы ралли-рейда «Дакар» 2017 года приняли решение обновить маршрут на седьмом этапе гонки в связи с отменой предыдущего этапа из-за ливней в Боливии, сообщается на сайте ралли.

Шестой этап должен был пройти между боливийскими городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км. Седьмой — между городами Лас Пас и Уюни — был рассчитан на 622 км со спецучастком 322 км.

В итоге организаторы решили совместить маршруты двух этапов, и теперь гонщикам предстоит проехать 161 км спецучастка вместо 322.

«Дакар» этого сезона проходит в Парагвае, Аргентине и Боливии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Экипаж Off Road Kazakhstan приблизился к ТОП-3 абсолютного зачета ралли Africa Eco Race-2017

Экипаж Off Road Kazakhstan приблизился к ТОП-3 абсолютного зачета ралли Africa Eco Race-2017

Экипаж Off Road Kazakhstan, управляемый Андреем Чередниковым и Дмитрием Цыро, приблизился к ТОП-3 абсолютного зачета ралли-марафона Africa Eco Race-2017, передает корреспондент Vesti.kz. На протяжении всех пройденных этапов гонщики неизменно улучшали свои позиции в «абсолюте», стартовав с 11-й строчки.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года