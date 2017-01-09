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9 января 2017, 8:41 | Авто/мото: Автоспорт | Vesti.kz

Экипаж Off Road Kazakhstan приблизился к ТОП-3 абсолютного зачета ралли Africa Eco Race-2017

Экипаж Off Road Kazakhstan, управляемый Андреем Чередниковым и Дмитрием Цыро, приблизился к ТОП-3 абсолютного зачета ралли-марафона Africa Eco Race-2017, передает корреспондент Vesti.kz. На протяжении всех пройденных этапов гонщики неизменно улучшали свои позиции в «абсолюте», стартовав с 11-й строчки.

Произошло это после шестого этапа. Увеличить
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Чередников и Цыро, выступающие на автомобиле Ford 150 в категории T1, успешно преодолели шестой этап ралли. Среди всех внедорожников и грузовиков они финишировали седьмыми, что позволило им улучшить свои позиции в общем зачете. Экипаж приблизился к тройке лучших Africa Eco Race-2017, расположившись на четвертом месте. От третьего места, которое занимает французский экипаж Томаса Паскаля и Ларока Паскаля на Optimus MD, гонщиков отделяет 15 минут. При этом в своей категории Т1 Чередников и Цыро в общем зачете уже входят в тройку лучших (третье место).

Второй экипаж команды в составе Марата Абыкаева и Андрея Чипенко на Toyota Land Cruiser, выступающие в категории Т2, одержали очередную победу на этапе. Успешное преодоление дистанции позволило гонщикам не только увеличить отрыв от других участников категории, но и подняться в абсолютном зачете на одну строку. По последним результатам, экипаж занимает 23-е место, оторвавшись от ближайшего преследователя в T2 на 11 часов.

Лидирует же в ралли по-прежнему российский экипаж в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на MINI.

Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12-ти этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.

Фото с официального сайта ралли-марафона, а также предоставлены командой Off Road Kazakhstan

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