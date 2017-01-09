Экипаж Васильева стал пятым на шестом этапе Africa Eco Race в зачете внедорожников

В воскресенье победу на этапе одержал французский экипаж под управлением Матьё Серрадори (LCR 30), показавший на дистанции 172,54 км время 1 час 13 минут 52 секунды. Второе место занял швейцарец Реми Вотье (Optimus, отставание — 31 секунда). Тройку призеров замкнул еще один француз Доминик Усьо (Optimus, +0.45). Васильев и Жильцов отстали от времени победителя этапа на 56 секунд.

Лучшим среди грузовиков стал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова, который преодолел дистанцию за 1 час 18 минут 37 секунд. Вторая позиция у его партнера по команде Сергея Куприянова — 1:21.15.

В генеральной классификации у внедорожников Васильев и Жильцов сохраняют лидерство, их общее время — 16 часов 23 минуты 13 секунд. Второе место занимает француз Паскаль Томасс (отставание — 1 час 18 минут 12 секунд) из Optimus. Третьим идет представитель Казахстана Андрей Чередиков (+1:33,07) из Ford.

В зачете грузовиков лидирует Каргинов (17 часов 41 минута 3 секунды). Следом расположились чехи Ярослав Вальтр (19:44.45) и Томас Томечек (20:07.42), оба пилота из Tatra.

В классе мотоциклов на шестом этапе первенствовал итальянец Паоло Чечи (1 час 22 минуты 56 секунд) на Honda. Россиянин Александр Максимов (+30.49) на Yamaha финишировал с 17-м результатом. В общем зачете в этом виде лидирует южноафриканец Гев Тедди Селла (20 часов 36 минут 29 секунд) на KTM. Максимов идет 11-м с отставанием в 5 часов 8 минут 49 секунд.