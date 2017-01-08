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8 января 2017, 20:40 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Петерансель: Моё лидерство чисто символическое

Лидер ралли-марафона «Дакар-2017» Стефан Петерансель назвал своё преимущество незначительным.

Француз чуть более чем на минуту опережает своего соотечественника и партнёра по «Пежо» Себастьена Лёба. Идущий третьим Сириле Депре уступает ему пять минут, Нани Рома на четвёртом месте — пять с половиной.

«Впереди борьба становится очень плотно. Прошло пять дней гонки, а лидеров уже было четверо, и всегда с маленьким отрывом. Лидерство на “Дакаре” на этом этапе чисто символическое, оно ничего не значит», — приводит слова Петеранселя Autosport.
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