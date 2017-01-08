Петерансель: Моё лидерство чисто символическое

Француз чуть более чем на минуту опережает своего соотечественника и партнёра по «Пежо» Себастьена Лёба. Идущий третьим Сириле Депре уступает ему пять минут, Нани Рома на четвёртом месте — пять с половиной.



«Впереди борьба становится очень плотно. Прошло пять дней гонки, а лидеров уже было четверо, и всегда с маленьким отрывом. Лидерство на “Дакаре” на этом этапе чисто символическое, оно ничего не значит», — приводит слова Петеранселя Autosport.