Три МАЗа финишировали в первой десятке на пятом этапе «Дакара»

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Пятый этап обещал быть сложным и продолжительным, но из-за дождливой погоды, превратившей трассу в грязное месиво, организаторы существенно сократили спецучасток. Белорусские гонщики попытались наверстать упущенное время и добились в этом определенных успехов.

Экипаж под управлением Сергея Вязовича, днем ранее из-за поломки значительно отставший от лидеров гонки, показал на прошедшем этапе пятое время — 2 часа 57 мин. На 30 секунд больше понадобилось Александру Василевскому, который оказался на шестой позиции. Кстати, белорусы вновь опередили россиянина Дмитрия Сотникова — одного из фаворитов ралли. Восьмым финишировал Алексей Вишневский, который на преодоление спецучастка потратил около 3 часов. Победителем заезда стал прошлогодний чемпион «Дакара» Жерар де Рой, опередивший мазовские экипажи более чем на 17 минут.

Все три белорусские команды повысили свои позиции в общем зачете. Александр Василевский переместился на 11-е место с отставанием от лидера заезда в 1 час 13 мин. Сергей Вязович поднялся с 21-го на 17-е место и теперь проигрывает «летучему голландцу» 3 часа 24 мин. Алексей Вишневский вошел в первую двадцатку, его отставание составляет 4 часа 35 минут.

«Пятый спецучасток оказался не таким уж и сложным — скорее опасным. Неудачное движение на трассе могло стоить экипажам не только драгоценного времени, но и в принципе возможности добраться до финиша. Неслучайно на горных участках ввели ограничение скорости — не более 30 км/ч. Зато здесь не так жарко, как в Парагвае, — температура воздуха находится в районе 14−15 градусов. Что интересно, организаторы просят не мыть машины — в Боливии существует нехватка питьевой воды, и чрезмерное ее использование может спровоцировать недовольства среди населения», — рассказали в команде.

Шестой этап ралли-рейда «Дакар-2017» пройдет между городами Оруро и Ла-Пас.