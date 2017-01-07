Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28352195/
7 января 2017, 16:56 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Три МАЗа финишировали в первой десятке на пятом этапе «Дакара»

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три МАЗа финишировали в первой десятке на пятом этапе «Дакара». Об этом сообщили БЕЛТА в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

Пятый этап обещал быть сложным и продолжительным но <nobr>из-за </nobr>дождливой погоды превратившей трассу в грязное месиво организаторы существенно сократили <span class=error>спецучасток</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пятый этап обещал быть сложным и продолжительным, но из-за дождливой погоды, превратившей трассу в грязное месиво, организаторы существенно сократили спецучасток. Белорусские гонщики попытались наверстать упущенное время и добились в этом определенных успехов.

Экипаж под управлением Сергея Вязовича, днем ранее из-за поломки значительно отставший от лидеров гонки, показал на прошедшем этапе пятое время — 2 часа 57 мин. На 30 секунд больше понадобилось Александру Василевскому, который оказался на шестой позиции. Кстати, белорусы вновь опередили россиянина Дмитрия Сотникова — одного из фаворитов ралли. Восьмым финишировал Алексей Вишневский, который на преодоление спецучастка потратил около 3 часов. Победителем заезда стал прошлогодний чемпион «Дакара» Жерар де Рой, опередивший мазовские экипажи более чем на 17 минут.

Все три белорусские команды повысили свои позиции в общем зачете. Александр Василевский переместился на 11-е место с отставанием от лидера заезда в 1 час 13 мин. Сергей Вязович поднялся с 21-го на 17-е место и теперь проигрывает «летучему голландцу» 3 часа 24 мин. Алексей Вишневский вошел в первую двадцатку, его отставание составляет 4 часа 35 минут.

«Пятый спецучасток оказался не таким уж и сложным — скорее опасным. Неудачное движение на трассе могло стоить экипажам не только драгоценного времени, но и в принципе возможности добраться до финиша. Неслучайно на горных участках ввели ограничение скорости — не более 30 км/ч. Зато здесь не так жарко, как в Парагвае, — температура воздуха находится в районе 14−15 градусов. Что интересно, организаторы просят не мыть машины — в Боливии существует нехватка питьевой воды, и чрезмерное ее использование может спровоцировать недовольства среди населения», — рассказали в команде.

Шестой этап ралли-рейда «Дакар-2017» пройдет между городами Оруро и Ла-Пас.

Ралли-рейд «Дакар-2017» проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет около 9 тыс. км, среди испытаний — изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Вот какую роль себе выбрал Коля Лукашенко

До минус 32 градусов может понизиться температура воздуха в выходные