Три МАЗа финишировали в первой десятке на пятом этапе «Дакара»
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три МАЗа финишировали в первой десятке на пятом этапе «Дакара». Об этом сообщили БЕЛТА в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».
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Пятый этап обещал быть сложным и продолжительным, но
Экипаж под управлением Сергея Вязовича, днем ранее
Все три белорусские команды повысили свои позиции в общем зачете. Александр Василевский переместился на 11-е место с отставанием от лидера заезда в 1 час 13 мин. Сергей Вязович поднялся с 21-го на 17-е место и теперь проигрывает «летучему голландцу» 3 часа 24 мин. Алексей Вишневский вошел в первую двадцатку, его отставание составляет 4 часа 35 минут.
«Пятый спецучасток оказался не таким уж и сложным — скорее опасным. Неудачное движение на трассе могло стоить экипажам не только драгоценного времени, но и в принципе возможности добраться до финиша. Неслучайно на горных участках ввели ограничение скорости — не более 30 км/ч. Зато здесь не так жарко, как в Парагвае, — температура воздуха находится в районе 14−15 градусов. Что интересно, организаторы просят не мыть машины — в Боливии существует нехватка питьевой воды, и чрезмерное ее использование может спровоцировать недовольства среди населения», — рассказали в команде.
Шестой этап
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