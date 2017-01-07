Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменен из-за погодных условий
МОСКВА, 7 янв —
Р-Спорт. Организаторы ралли-рейда «Дакар» приняли решение отменить шестой этап гонки из-за плохих погодных условий, сообщается в пресс-релизе организаторов.
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Шестой этап должен был пройти между боливийскими городами Оруро и
«Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации
После пятого этапа зачет грузовиков возглавил голландец Жерар де Рой на Iveco, сместивший с первого места экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер», который теперь идет третьим. Вторую позицию занимает еще один гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. В зачете квадроциклов лидирует француз Симон Витсу, а вторым идет россиянин Сергей Карякин.
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