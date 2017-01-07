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7 января 2017, 12:08 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменен из-за погодных условий

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Организаторы ралли-рейда «Дакар» приняли решение отменить шестой этап гонки из-за плохих погодных условий, сообщается в пресс-релизе организаторов.

Шестой этап ралли-рейда Дакар отменен из-за погодных условий - Фото Увеличить
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Шестой этап должен был пройти между боливийскими городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км.

«Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно, равно как и подготовить часть гоночного каравана к следующему соревновательному дню. К тому же трасса шестого этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки. Таким образом, спортсменов ждут два дня отдыха подряд: 7 и 8 января», — говорится в пресс-релизе.

После пятого этапа зачет грузовиков возглавил голландец Жерар де Рой на Iveco, сместивший с первого места экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер», который теперь идет третьим. Вторую позицию занимает еще один гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. В зачете квадроциклов лидирует француз Симон Витсу, а вторым идет россиянин Сергей Карякин.
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