Экипаж «КАМАЗ-мастера» финишировал вторым на пятом этапе «Дакара-2017»
Победу одержал голландец Жерар де Рой на «Ивеко», который опередил Николаева на 11 минут 58 секунд.
Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-мастер» финишировал вторым на пятом этапе
Сообщается, что
— Российский экипаж преодолел дистанцию за 2 часа 51 минуту 10 секунд, — говорится в сообщении.
Победу в этой гонке одержал голландец Жерар де Рой на «Ивеко», который опередил Николаева на 11 минут 58 секунд. Третье и четвертое места также заняли представители «КАМАЗа» — экипажами Дмитрия Сотникова и Мардеева.
В общем зачете экипаж Николаева сохранил второе место, уступая де Рою 2 минуты 23 секунды.
Напомним, маршрут
Справка
Протяженность маршрута более 8800 километров, включая 4000 километров скоростных участков, 12 этапов. 6 дней гонки пройдет на высоте свыше 3000 метров. 316 экипажей на старте: 83 джипа / 50 грузовиков/ 146 мотоциклов / 37 квадроциклов из 59 стран. 2800 человек на каждом бивуаке 80 участников впервые стартуют на гонке телетрансляции на 190 стран мира. 19 лет возраст самого молодого участника — Николаса Амора (штурман, Аргентина) 15 процентов участников — французы, 14 процентов — голландцы, 11 процентов — аргентинцы.
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