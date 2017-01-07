Экипаж «КАМАЗ-мастера» финишировал вторым на пятом этапе «Дакара-2017»

Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-мастер» финишировал вторым на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что из-за плохих погодных условий была сокращена дистанция до 219 км.

— Российский экипаж преодолел дистанцию за 2 часа 51 минуту 10 секунд, — говорится в сообщении.

Победу в этой гонке одержал голландец Жерар де Рой на «Ивеко», который опередил Николаева на 11 минут 58 секунд. Третье и четвертое места также заняли представители «КАМАЗа» — экипажами Дмитрия Сотникова и Мардеева.

В общем зачете экипаж Николаева сохранил второе место, уступая де Рою 2 минуты 23 секунды.

Напомним, маршрут ралли-марафона проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии. Протяженность маршрута составляет 8,8 тыс. километров. Соревнования завершатся 14 января в Буэнос-Айресе.

Справка



Протяженность маршрута более 8800 километров, включая 4000 километров скоростных участков, 12 этапов. 6 дней гонки пройдет на высоте свыше 3000 метров. 316 экипажей на старте: 83 джипа / 50 грузовиков/ 146 мотоциклов / 37 квадроциклов из 59 стран. 2800 человек на каждом бивуаке 80 участников впервые стартуют на гонке телетрансляции на 190 стран мира. 19 лет возраст самого молодого участника — Николаса Амора (штурман, Аргентина) 15 процентов участников — французы, 14 процентов — голландцы, 11 процентов — аргентинцы.