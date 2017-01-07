Экипаж Николаева занял второе место на пятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков

На спецучастке длиной 219 км (был сокращен из-за погодных условий) экипаж Николаева 11 минут 58 секунд уступил экипажу голландца Жерара де Роя на Iveco (2 часа 39 минут 12 секунд). Третье место занял другой экипаж «КАМАЗ-Мастер» во главе с Айратом Мардеевым (+14.04).

Экипажи Дмитрия Сотникова (+20.51) и Антона Шибалова (+51.20), также представляющие «КАМАЗ-Мастер», стали на этапе 7-м и 18-м соответственно.

После пяти этапов в общем зачете грузовиков де Рой сместил Сотникова с первого места, россиянин теперь идет третьим и уступает голландцу 6 минут 36 секунд. Второе место занимает экипаж Николаева (+2.23). Мардеев — 4-й (+16.32), Шибалов — 7-й (+42,39).

В классе квадроциклов на этапе победил нидерландец Кис Кулен (Barren Racer). Россиянин Сергей Карякин на «Ямахе» стал 7-м, уступив победителю 24 минуты и 11 секунд. Россиянин упустил лидерство в общем зачете и идет на 2-м месте, отставая от лидера француза Симона Витсу на 8 минут и 14 секунд. В зачете мотоциклов победу на этапе одержал британец Сэм Сандерленд (KTM) с результатом 2 часа 21 минута 51 секунда. Россиянин Александр Иванютин на Husqvarna стал 21-м (+35.46), Анастасия Нифонтова (Husqvarna) — 68-й (+1:30.53).

В зачете автомобилей победу праздновал экипаж француза Себастьяна Лёба, который финишировал первым со временем 2 часа 24 минуты 3 секунды. Экипаж россиянина Сергея Шихотарова стал 17-м, уступив лидеру 51 минуту и 40 секунд. Российские гонщики Равиль Маганов и Кирилл Шубин, выступающие на автомобиле Polaris, стали первыми в классе багги с результатом 3 часа 48 минут 38 секунд.