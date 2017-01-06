Де Рой выиграл пятый этап «Дакара» среди грузовиков, Николаев — второй
Пилот «Ивеко» Жерар де Рой выиграл пятый этап
ралли-марафона «Дакар-2017» среди грузовиков и вышел в лидеры общего зачёта.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вторым приехал гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Третье время показал Айрат Мардеев.
«Дакар». Грузовики. Пятый этап
1. Жерар де Рой («Ивеко») 2:39:12
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +11:58
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +14:04
4. Мартин
5. Сергей Вязович (МАЗ) +17:43
6. Александр Василевский (МАЗ) +18:21
7. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +20:51
8. Алексей Вишневский (МАЗ) +22:18
9. Йосимата Сугавара («Нино») +26:10
10. Артур Ардавичус (МАН) +26:18
…
17. Антон Шибалов (КАМАЗ) +51:20
Общий зачёт
1. Жерар де Рой («Ивеко») 14:06:07
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +2:23
3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +6:36
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16:32
5. Паскаль де Бар («Рено») +32:25
6. Федерико Вильягра («Ивеко») +34:30
7. Антон Шибалов (КАМАЗ) +42:39
8. Ханс Стейси (МАН) +43:30
9. Питер Верслёйс (МАН) +45:16
10. Маурик ван ден Хёвель («Скания») +1:05:44.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter