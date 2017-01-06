МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на «Мини» заняли второе место на пятом этапе ралли-рейда «Африка Эко Рейс» в зачете внедорожников и грузовиков. Спецучасток длиной 456,67 км россияне преодолели за 2 часа 1 минуту 28 секунд.