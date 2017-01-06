Колен выиграл пятый этап «Дакара», Карякин — седьмой
Кес Колен выиграл пятый этап
ралли-марафона «Дакар-2017» среди квадроциклов.
Второе время показал Густаво Гальего. Третий — Симон Витсе. Россиянин Сергей Карякин стал седьмым.
«Дакар». Квадроциклы. Пятый этап
1. Кес Колен (Barren) 2:57:43
2. Густаво Гальего (Yamaha) +7:06
3. Симон Витсе (Yamaha) +12:57
4. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +17:22
5. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Yamaha) +18:50
6. Аксель Дютри (Yamaha) +22:15
7. Сергей Карякин (Yamaha) +24:11
Общий зачёт
1. Симон Витсе (Yamaha) 19:32:22
2. Сергей Карякин (Yamaha) +8:14
3. Аксель Дютри (Yamaha) +10:35
4. Игнасио Касале (Yamaha) +14:36
5. Даниэль Массукко (Can-Am) +47:32.
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