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6 января 2017, 21:25 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Колен выиграл пятый этап «Дакара», Карякин — седьмой

Кес Колен выиграл пятый этап ралли-марафона «Дакар-2017» среди квадроциклов.

Второе время показал Густаво Гальего. Третий — Симон Витсе. Россиянин Сергей Карякин стал седьмым.

«Дакар». Квадроциклы. Пятый этап

1. Кес Колен (Barren) 2:57:43
2. Густаво Гальего (Yamaha) +7:06
3. Симон Витсе (Yamaha) +12:57
4. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +17:22
5. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Yamaha) +18:50
6. Аксель Дютри (Yamaha) +22:15
7. Сергей Карякин (Yamaha) +24:11

Общий зачёт

1. Симон Витсе (Yamaha) 19:32:22
2. Сергей Карякин (Yamaha) +8:14
3. Аксель Дютри (Yamaha) +10:35
4. Игнасио Касале (Yamaha) +14:36
5. Даниэль Массукко (Can-Am) +47:32.
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